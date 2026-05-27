Belén Sola Pizarro, directora de este curso, ha estado en directo en 'La mirada crítica'

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La Universidad de León impartirá un curso sobre educación sexual titulado 'Besos con lengua' con imágenes visuales para aprender desde una perspectiva pedagógica, artística y feminista. 'La mirada crítica' ha entrevistado a la directora de esta formación.

La iniciativa abordará la educación sexual desde una perspectiva pedagógica, artística y feminista, con el objetivo de ofrecer herramientas a futuros docentes y profesionales de la enseñanza para trabajar este tipo de contenidos en las aulas.

Belén Sola Pizarro ha explicado: "En realidad es una introducción a la educación sexual integral, que es una materia que tenemos como obligatoria. Hay muchísimo vacío con esto porque antes no recibíamos ningún tipo de educación sexual y esto tiene que cambiar porque es un derecho y una responsabilidad".

Un curso centrado en la educación sexual integral

"Lo que nos parece interesante es trabajar el tema de las resistencias por parte de las familias, del profesorado e incluso del propio centro y además lo haremos a través de la expresión artística", ha continuado analizando.

Sobre para quién va dirigido el curso, ha respondido: "En especial para los que van a ser docentes de educación primaria y social. Hemos cogido ese título porque viene de una académica con muchos estudios sobre este tipo de cosas y que advierte del peligro de que los niños se eduquen en sexualidad a través del porno", ha explicado