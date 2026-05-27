Iván Sevilla 27 MAY 2026 - 04:30h.

El programa Talentgal tiene como objetivo posicionar la Galicia Calidade como uno de los grandes polos europeos de I+D+i

Hasta el 23 de julio, los investigadores posdoctorales interesados en la propuesta pueden enviar sus candidaturas

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Santiago de CompostelaAtraer a 40 científicos internacionales para investigar en áreas clave para la comunidad como biotecnología o nanomateriales es el objetivo que se ha marcado la Xunta de Galicia.

Mediante un nuevo programa llamado Talentgal, el Gobierno autonómico quiere que lleguen a las universidades públicas gallegas unos perfiles, en concreto, de investigadores posdoctorales.

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La intención es captar y consolidar el talento científico para que ayude a posicionar la Galicia Calidade como uno de los grandes polos europeos en materia de I+D+i.

Según detalló el Ejecutivo regional, ya está abierta la primera convocatoria de solicitudes de candidaturas en la que se seleccionarán a 20 personas interesadas en desarrollar su carrera en la Rede CIGUS.

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Es la que agrupa a los diez centros más destacados de investigación universitaria en la comunidad autónoma. Esos que forman parte de la Universidad de Santiago, Vigo y A Coruña.

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Investigar en medicina, química, TIC o ciencias marinas y físicas

Ya cuenta con más de 1.600 científicos, pero la idea es que haya más, tras haber conseguido en los últimos cinco años más de 221 millones de euros en proyectos competitivos.

Algo que, según resaltan desde la Xunta, repercute positivamente en el retorno económico tras destinarse casi 68 millones a la Rede CIGUS. En concreto, en Talentgal se han invertido más de 11 millones.

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Los perfiles escogidos tras el proceso selectivo centrarán sus trabajos en ámbitos como la medicina, la química, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la ingeniería ambiental o las ciencias marinas y físicas.

El Gobierno gallego pretende reforzar así su apuesta por la excelencia científica, además de internacionalizar el sistema autonómico de I+D+i para que sea referente a nivel global.

Presentación de solicitudes abierta hasta el 23 de julio

Para obtener financiación para el proyecto, Galicia consiguió fondos del prestigioso programa europeo Marie Sklodowska-Curie (MSCA) Cofund. Quienes deseen participar en Talentgal, pueden enviar sus candidaturas en la web.

Hasta el 23 de julio a las 14 horas está abierto el plazo, mientras que la segunda convocatoria para seleccionar a otros 20 perfiles se abrirá en 2027, tal y como ha adelantado la Xunta.

Los que sean aceptados podrán tener contratos competitivos y trabajarán en un entorno integral de desarrollo profesional. Incluye mentoría personalizada, formación avanzada e incluso estancias internacionales.

Ya sea en otras universidades, empresas o administraciones públicas de otros países, la experiencia enriquecerá aún más el currículum. A la vez que fomentará la transferencia de conocimientos y las colaboraciones intersectoriales.