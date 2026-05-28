Alberto Rosa 28 MAY 2026 - 18:38h.

Un pacto de Vox y PP en el Ayuntamiento impide a la comunidad islámica la utilización

El portavoz de Vox en Alcalá de Henares, acusado de acoso sexual, laboral, amenazas y revelación de secretos

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La comunidad islámica de Jumilla, en Murcia, celebra estos días la Fiesta del Cordero, su festividad más importante junto al final del Ramadán. Los musulmanes de esta localidad han tenido que rezar en el aparcamiento de la piscina climatizada de la localidad y no en el polideportivo municipal.

Un acuerdo entre PP y Vox en el Ayuntamiento incluyó una moción para vetar el uso de estas instalaciones públicas, algo que generó una fuerte polémica. La comunidad islámica calificó entonces el espacio habilitado para el fin del Ramadán como “vergonzoso y humillante”. Este pasado miércoles regresaron al mismo lugar. Para las mujeres, que rezan separas de los hombres, se las instaló en el patio de entrenamiento de los perros de la Policía.

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Así lo han denunciado musulmanes residentes en el blog Islam en Murcia. El presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), Aiman Adlbi, visitó Jumilla a mediados de mayo, para reunirse con la comunidad islámica local días antes de la también llamada 'fiesta del sacrificio' o 'Eíd al-Adha'.

"No creo que sea de buen musulmán permitir que a las mujeres las traten así"

Cabe recordar que, el polémico acuerdo entre PP y Vox en Jumilla fue recurrido por el Gobierno de España. Muchos tacharon entonces de “indignas” las condiciones. Ahora, la situación se ha repetido.

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“Teníamos la ilusión de que las cosas cambiaran con respecto a lo sucedido en el Eid l-Fitr, pero no, las comunidades musulmanas de Jumilla, dirigidas por hombres, se han conformado con que los hombres recen en un infecto parking, y las mujeres en el patio de entrenamiento de los perros de la policía local”, lamentan desde Islam en Murcia.

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Desde el portal califican de “vergüenza” lo que está haciendo el Ayuntamiento de la localidad “con quienes profesan el islam en el municipio, que cada vez son más”. Islam en Murcia señala directamente al gobierno de coalición conservador de la localidad por vetar el acceso al polideportivo municipal, donde siempre se habían realizado los rezos.

El portal pone el foco en el espacio que se ha habilitado para las mujeres. “No creo que sea de buen musulmán permitir que a las mujeres las traten así”, señalan, mientras lamentan que no haya “ni una sola mujer en la dirección de las comunidades islámicas.