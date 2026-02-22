Noelia Camacho 22 FEB 2026 - 17:11h.

La mayoría de las mujeres musulmanas están a favor de la libertad de elección

Burka y el Niqab, qué política tienen en Europa al respecto: ¿Tolerancia o prohibición?

Compartir







El debate sobre la prohibición del burka y el niqab en España llega en pleno Ramadán. La mayoría de las mujeres musulmanas están a favor de la libertad de elección. "Yo no uso hiyab ni tampoco burka, pero si a ellas les hace feliz, ¿por qué no?", dice una de ellas.

Las apoyan sectores de la izquierda y académicos, quienes dicen que prohibirlo es paternalista. “Es parte del derecho a libertad religiosa, pero no solamente eso, es parte del derecho a libertad de expresión y el derecho de imagen. Lo que no nos gusta ver si matizamos las contamos en casa. No, esta sociedad está en una sociedad plural", señala Eugenia Relaño Pasor, profesora de Derecho Eclesiástico de la UCM.

“Lo llevaba porque mi marido me obligaba", reconoce Khadija Amin

A favor de la prohibición mujeres del exilio de Irán y Afganistán. “Lo llevaba porque mi marido me obligaba. Te borran, me hace sentir mal. Para mí no tiene sentido que en Europa defiendan esto como libertad de elección. No, esto no lo es", afirma Khadija Amin, periodista afgana refugiada en España.

"Es una cárcel de tela. Islamismo y feminismo no pueden ir en la misma frase", añade Nilufar Saberi, activista iraní pro derechos humanos. "Lo que nos quiere decir es que el cuerpo de la mujer es impuro y debe ser tapado porque incita al hombre", añade Teresa Lozano, de Towanda Rebels. Y aseguran que no es "una cuestión de decidir por ellas": "Que esas mujeres son iguales exactamente que nosotras y lo que no quiero para mí no lo quiero para ellas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Se ha prohibido en Francia, en Austria, en varios países europeos y no pasa nada", destaca Abdelmalik Mohameh Amar

"Las mujeres llevamos muchos años peleando contra tradiciones y prácticas culturales que nos han machacado la vida", lamenta Ángeles Álvarez, exidiputada del PSOE y feminista. Incluso hay hombres musulmanes que aseguran que el burka y el nikab no son prendas religiosas.

"En el islam, las manos y el rostro de una mujer no se consideran parte íntima", indica Abdelmalik Mohameh Amar, presidente de la Asociación de consumidores halal. "Me parece bien. Se ha prohibido en Francia, en Austria, en varios países europeos y no pasa nada", añade.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

¿Qué han hecho otros países?

Si nos centramos en el velo integral encontramos el niqab, que cubre cabeza y rostro pero se ven los ojos, y el burka, que lleva esa rejilla precisamente en los ojos. Francia fue el primer país europeo en prohibir el burka en 2011.

En todos estos países se prohíbe el velo integral a nivel nacional en espacios públicos, aunque sí que en Suiza hay algunas excepciones. Otros países, en cambio, limitan a regiones o determinados espacios como sectores de administración pública, juzgados, hospitales, etcétera, y no es una prohibición total, pero en estos países sí lo es a nivel parcial. Hablamos de Francia, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Portugal y Bélgica.