Claudia Barraso 28 MAY 2026 - 19:26h.

Un hombre consigue que la justicia le de la razón y termina de pasar la pensión alimenticia a su hijo en Barcelona

Un juez retira la pensión y la vivienda a una hija de 28 años por su "falta de actitud" para trabajar: "La situación era insostenible"

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Un hombre estuvo durante años pasando una trasferencia para sus hijos tras el divorcio con su mujer, pero pasados los años, la situación cambió ya que uno de sus hijos terminó de estudiar y encontró un empleo que le permite alcanzar unos ingresos mínimos con los que sufragar sus gastos más básicos.

Este caso llegó hasta la Audiencia Provincial de Barcelona después de que su hijo no aceptase que su padre le dejase de pasar esta manutención, pero la justicia le ha dado la razón al progenitor y ha acordado extinguir esa prestación económica tal y como informa el medio ‘Diario Sur’. La sala ha concluido diciendo que el joven ya dispone de los recursos suficientes para sostenerse por sí mismo y que mantener esa obligación económica carece de justificación teniendo en cuenta la “delicada situación del padre”.

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En primera instancia se había mantenido la ayuda, aunque reducida a 100 euros mensuales, sin embargo, el tribunal provincial ha considerado ahora acreditado que el hijo ha alcanzado la independencia económica real. Todo el conflicto se originó dentro del procedimiento de modificación de medidas derivadas del divorcio porque el padre solicitó extinguir las pensiones alimenticias de sus hijos que, al ser mayores de edad, entendía que ambos habían accedido al mercado laboral y ya no necesitaban ese apoyo económico, tal y como explica el medio.

La difícil situación del padre

Tras revisar las pruebas, la Audiencia Provincial ha destacado que uno de sus dos hijos “lleva ya dos años trabajando y que su incorporación al mundo laboral no era algo puntual ni esporádico”. El mismo medio ha señalado, consultando la sentencia que, aunque inicialmente el joven tenía media jornada, posteriormente se incrementó, lo que elevó su nivel salarias y actualmente percibe un salario “que asciende a 1.000 euros al mes aproximadamente”.

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Otro de los aspectos que han tenido en cuenta es que el joven ya había terminado su formación académica y que no se encuentra en una etapa de preparación profesional que justificara prolongar la dependencia económica respecto de sus progenitores y, aunque continúa viviendo con su madre, el padre fue despedido por la empresa en la que trabajaba y estaba percibiendo únicamente una pensión de discapacidad de 1064 euros al mes.