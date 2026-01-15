El hijo decidió "romper toda relación maternofilial" y reducir su contacto a mensajes por WhatsApp

El hijo declaró que su madre era "una persona violenta y problemática"

Un juzgado de Irun, en Guipúzcoa, ha retirado la pensión alimenticia que una madre abonaba a su hijo mayor de edad, después de que este decidiera "romper toda relación maternofilial" y "basarla exclusivamente en rendiciones de cuenta" a través de mensajes de WhatsApp por la que se comunicaba con monosílabos y "respuestas evasivas".

Según la sentencia del caso, tras divorciarse del padre y abonar la correspondiente pensión durante la minoría de edad de su hijo, la madre intentó tener "encuentros en persona" con él una vez este alcanzó la mayoría de edad, a pesar de que el joven únicamente quería contacto a través de la citada aplicación de mensajería.

Hostilidad e intercambio de mensajes

Durante el juicio, el hijo sostuvo que pensaba que su madre sabría dónde reside él actualmente porque así se lo habría dicho su padre y que creía que su madre también conocía que estaba estudiando, porque se lo había comunicado él a través de estos mensajes.

Sin embargo, el texto judicial matiza que, en realidad, de estas conversaciones se desprende que el hijo solo se había interesado en comunicar estos aspectos a su madre a efectos de que le abonara los gastos originados por asuntos como sus clases de inglés, su corrector dental o el gimnasio.

En la vista, el hijo también señaló que no le enviaba los boletines de notas porque suponía "que no le interesaban" y que lo pensaba así por "cosas que había escuchado de su madre cuando tenía 13 o 14 años".

El texto cita un intercambio de mensajes en el que el hijo asegura a su progenitora que "forma parte de su pasado y no de su presente", a lo que ella le responde con una pregunta: "¿Y mi dinero todos los meses... también es pasado?".

"Me refiero en el significado social, no económico", prosigue la conversación el joven, quien casi dos meses después vuelve a dirigirse a su madre para decirle que ella es "una persona violenta y problemática" y que no le interesa "este tipo de personas" en su vida.

Por todos estos motivos, la madre, representada por el letrado Juan Ignacio Manso, decidió presentar una demanda para solicitar una modificación de las medidas convenidas en la sentencia de divorcio y la retirada la pensión de alimentos que abonaba su hijo, cantidad que ahora ha sido declarada extinta por el citado juzgado.