Los resultados de una investigacion española validan la teoría de la "inconsistencia de estatus", que sostiene que algunos hombres responden con violencia y control para reafirmar su dominio

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Las mujeres que superan en edad a sus parejas masculinas tienen un riesgo más alto de volver a sufrir violencia de género tras un primer episodio, según un estudio de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que analiza la diferencia de edad como factor clave de revictimización.

Hombres que no aceptan que se cuestione su dominio

La investigación, publicada en la revista 'Journal of interpersonal violence', concluye que, tras un primer incidente, las mujeres que superan a su pareja en más de diez años tienen un periodo de protección sin nuevas agresiones un 41,8 % más corto que aquellas en las que el hombre es entre uno y cuatro años mayor.

Por el contrario, el estudio revela que las mujeres que son mucho más jóvenes que sus parejas (con una diferencia de más de diez años) disfrutan de un tiempo de protección sin sufrir violencia hasta un 57 % más largo.

Para elaborar el informe, el Grupo de Investigación en Sociodemografía (DemoSoc) de la UPF analizó durante ocho años los registros judiciales de 3.247 parejas heterosexuales en Cataluña con órdenes de protección dictadas entre 2010 y 2014, reconstruyendo sus trayectorias hasta 2019.

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Los resultados validan la teoría de la "inconsistencia de estatus", que sostiene que algunos hombres responden con violencia y control para reafirmar su dominio cuando perciben que la mujer desafía las normas tradicionales de género al superarlos en edad, recursos o autonomía.

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Asimismo, el estudio apunta a un problema en el mercado de pareja: el doble estándar de envejecimiento devalúa a las mujeres mayores y reduce sus opciones, lo que en ocasiones las empuja a relacionarse con hombres jóvenes que ya acumulan un historial delictivo específico como "especialistas" en violencia machista.

Ante estos hallazgos, los investigadores han urgido a reorientar las políticas públicas e incorporar la edad relativa como factor de riesgo en los protocolos de evaluación policial y judicial, además de diseñar apoyo específico para las mujeres mayores en estas relaciones para combatir su aislamiento.