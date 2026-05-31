El hombre rompió el cristal de la máquina a las dos de la madrugada del 27 de mayo en Palma de Mallorca

La persona sin hogar, de 32 años, estaba en la calle Marquès de la Fontsanta y admitió que deseaba ser arrestado

Compartir







PalmaUn sintecho fue detenido por dañar la máquina expendedora de una farmacia de Palma de Mallorca el 27 de mayo por la noche. Lo hizo solo porque quería ir a la cárcel, según confesó a los agentes.

Así lo ha apuntado la Policía Local, que llevó a cabo el arresto del varón de 32 años por un presunto delito de daños al golpear y romper el escaparate o cristal de la instalación que ofrece productos.

PUEDE INTERESARTE Apuñalan en el glúteo a un sintecho que mediaba en una pelea entre 20 personas en el metro de Barcelona

El suceso tuvo lugar en el negocio farmacéutico que hay en la calle Marquès de la Fontsanta. Una patrulla que estaba en Plaza de España fue alertada a las dos de la madrugada y se desplazó hasta allí.

No robó ni pretendía robar ningún artículo

Tras realizar una batida por la zona, localizaron al individuo. Algunos ciudadanos habían escuchado los ruidos que estaba ocasionando al atacar el local. Dos unidades policiales acudieron de inmediato.

PUEDE INTERESARTE Desarticulan una banda por cometer hasta 30 robos con alunizajes en comercios de Toledo: tres detenidos

Se encontraron al hombre sin hogar sentado en la entrada de otro establecimiento, contiguo a la botica. Hablaron con él y admitió espontáneamente que no tenía intención de robar ningún artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su único objetivo era ser arrestado y encarcelado, ya que no tenía casa y dormía en la vía pública. Para fracturar el cristal usó una herramienta (un trinquete) atada a una cinta.

El cacheo confirmó que no había sustraído ningún objeto en venta. Tras redactarse las diligencias de los hechos, trasladaron al sujeto a dependencias de la Policía Nacional para ser puesto a disposición judicial.