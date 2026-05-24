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Catalunya
Agresiones

Apuñalan en el glúteo a un sintecho que mediaba en una pelea entre 20 personas en el metro de Barcelona

Línea 4 del Metro de Barcelona en la estación La Pau
El altercado se produjo en el interior de un vagón de la línea 4 de Metro - Archivo. Ayto de Barcelona

  • La trifulca multitudinaria ocurrió a las tres de la madrugada en la estación de metro La Pau en Barcelona

  • Los implicados en los hechos violentos ya habían huido del lugar cuando llegaron los Mossos, que tratan de localizarlos

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BarcelonaOtra pelea en el metro de Barcelona. Tras la que contamos en abril con 13 detenidos, esta vez un sintecho ha sido apuñalado en el glúteo cuando mediaba entre las 20 personas que se estaban agrediendo.

Así lo han trasladado fuentes de los Mossos a EFE. El herido por arma blanca era totalmente ajeno al altercado y solo intentaba separar a ambas partes participantes en la trifulca.

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Se produjo a las tres de la madrugada en el interior de un vagón de la línea 4, cuando circulaba concretamente por la estación de La Pau en la capital catalana este 24 de mayo.

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Por causas que se desconocen y se están ya investigando, los implicados en la reyerta provocaron momentos de tensión y pánico cuando a su alrededor tenían a más pasajeros.

Tras huir del lugar, tratan de localizarlos

Las mismas fuentes de la policía catalana han indicado que, cuando los agentes acudieron a la estación, los participantes en la pelea ya se habían marchado de allí.

Así que no pudieron detener a ninguno, aunque sí tratan de localizarlos. Por su parte, el varón víctima del apuñalamiento fue evacuado a un centro hospitalario barcelonés para recibir atención médica.

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