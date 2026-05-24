Redacción Cataluña Agencia EFE 24 MAY 2026 - 19:36h.

La trifulca multitudinaria ocurrió a las tres de la madrugada en la estación de metro La Pau en Barcelona

Los implicados en los hechos violentos ya habían huido del lugar cuando llegaron los Mossos, que tratan de localizarlos

Compartir







BarcelonaOtra pelea en el metro de Barcelona. Tras la que contamos en abril con 13 detenidos, esta vez un sintecho ha sido apuñalado en el glúteo cuando mediaba entre las 20 personas que se estaban agrediendo.

Así lo han trasladado fuentes de los Mossos a EFE. El herido por arma blanca era totalmente ajeno al altercado y solo intentaba separar a ambas partes participantes en la trifulca.

PUEDE INTERESARTE Herido grave un joven de 20 años tras recibir varias puñaladas en Villaverde Alto en Madrid

Se produjo a las tres de la madrugada en el interior de un vagón de la línea 4, cuando circulaba concretamente por la estación de La Pau en la capital catalana este 24 de mayo.

PUEDE INTERESARTE Identifican a una de las atacantes que participó en la brutal agresión a una menor en Lleida: todos los implicados son inimputables

Por causas que se desconocen y se están ya investigando, los implicados en la reyerta provocaron momentos de tensión y pánico cuando a su alrededor tenían a más pasajeros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras huir del lugar, tratan de localizarlos

Las mismas fuentes de la policía catalana han indicado que, cuando los agentes acudieron a la estación, los participantes en la pelea ya se habían marchado de allí.

Así que no pudieron detener a ninguno, aunque sí tratan de localizarlos. Por su parte, el varón víctima del apuñalamiento fue evacuado a un centro hospitalario barcelonés para recibir atención médica.