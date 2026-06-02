Los medios aéreos de provincias vecinas se suman a las labores de extinción, pero el humo y el viento no juegan a favor.

El incendio en Murcia, en directo | Las llamas originadas en Garres y Lages llegan a las calles de San Juan de la Montaña y obliga a actuar a la UME

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Un incendio en Murcia ha obligado a desalojar a casi un centenar de viviendas ante la cercanía de las llamas. El fuego se ha desatado en las pedanías de Los Garres y Lages. Protección civil, bomberos y una brigada forestal están desplegados en la zona para tratar de controlar el incendio. Al menos, un centenar de vecinos permanecen desalojados. Hay preocupación y miedo a que el fuego llegue a sus casas, informa Piedad Guillén.

El miedo se apodera de los vecinos. "Esto se nos ha ido de las manos". Las llamas arrasan los Garres y Lages desde las 15.00 horas y no para de avanzar. Tanto que San José de la Vega y Beniaján ya han sido alcanzadas por las llamas. "En unos minutos estaba aquí". Los vecinos corren, desalojan a sus mascotas e incluso tienen que abandonar sus viviendas. Tratan de sofocar el fuego con garrafas.

Los medios aéreos de provincias vecinas se suman a las labores de extinción, pero el humo y el viento no juegan a favor. Noche larga, en vilo, es la que les espera a los murcianos.