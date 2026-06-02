Murcia pide ayuda al Estado contra un incendio forestal en el parque regional de El Valle

El Gobierno de Murcia solicita apoyo al Ejecutivo central para combatir un incendio forestal declarado en el parque regional

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El Gobierno de Murcia ha solicitado al Ejecutivo central medios de apoyo para tratar de controlar un incendio forestal declarado sobre las 15.10 horas de este martes en el parque regional de El Valle-Carrascoy.

El fuego se ha originado en la pedanía murciana de Garres y Lages, según ha informado el 112, que ha recibido más de 200 llamadas alertando de una lengua de fuego en la falda de la montaña.Hasta la zona han sido movilizados dos helicópteros con bolsas de agua, un helicóptero de coordinación, una brigada forestal, agentes medioambientales, bomberos municipales y efectivos de Protección Civil.

Amplio dispositivo de emergencia

Agentes de la Guardia Civil y Policía Local colaboran también en las labores de control de accesos al área afectada. El incendio afecta a una zona de pinar y monte bajo arbustivo, con presencia de especies como romero y tomillo, características de los ecosistemas de clima mediterráneo.