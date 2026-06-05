Las monjas jerónimas de Santa Paula son propietarias, ocupan y gestionan desde 1485 el monasterio de Santa Isabel de Palma

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El Tribunal Supremo ha ratificado que las monjas jerónimas son propietarias del monasterio de Santa Isabel de Palma, un inmueble por el que habían mantenido una disputa judicial con el obispado de Mallorca.

El alto tribunal ha inadmitido el recurso de casación presentado por el gobierno diocesano contra la sentencia que reconocía a las monjas como dueñas del edificio histórico, lo que convierte en firme el fallo dictado por la Audiencia Provincial de Palma en mayo de 2024.

En poder de las monjas jerónimas desde 1485

La providencia de la Sala Primera del Supremo, fechada el 3 de junio y notificada este viernes, declara firme la sentencia recurrida, impone las costas al obispado de Mallorca y acuerda la pérdida del depósito constituido para recurrir, ha informado la Federación de Monasterios de Monjas Jerónimas de Santa Paula.

La resolución confirma el pronunciamiento de la Audiencia Provincial que estimó la demanda presentada por la comunidad religiosa y determinó que las monjas son las legítimas propietarias del monasterio de Santa Isabel, que ocupan y gestionan desde 1485.

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También avala la cancelación del asiento registral derivado de la inmatriculación promovida por antiguo obispo de Mallorca Javier Salinas.

La presidenta de la federación y priora del monasterio, sor Ángeles Sanz Rodríguez, ha expresado su satisfacción por una decisión que, como ha dicho, pone fin a una controversia iniciada en 2014 y mantenida posteriormente por el actual obispo, Sebastià Taltavull.

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La religiosa confía en que este pronunciamiento judicial cierre definitivamente un conflicto que ha enfrentado a la comunidad con la diócesis durante más de una década.

Contra la providencia del Supremo no cabe recurso alguno.