Carlos Plá Valencia, 05 JUN 2026 - 17:00h.

La canción será el himno que acompañará la peregrinación de casi 1.000 jóvenes valencianos al encuentro con el Papa León XIV en Madrid.

Todo sobre la visita del papa León XIV a Madrid

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La enfermera valenciana de 24 años Irene Zurano, ha compuesto la canción "Bienvenido a tu hogar", que acompañará la peregrinación de casi 1.000 jóvenes valencianos que participarán en el encuentro con el Papa León XIV en Madrid. "La iniciativa surgió con el deseo de unir a todos los valencianos y decirle al Papa que está en su casa y que puede volver cuando quiera, que lo esperamos con muchísimas ganas”, ha contado la autora.

La idea de escribir la canción nació tras una reunión con la delegación diocesana de Infancia y Juventud en la que participaron numerosos grupos de jóvenes y responsables para organizar los detalles del viaje. “Me fui pensando que estaría bien que hubiese algo que nos uniera a todos, para que, aunque sea solamente por unos instantes, dejemos de ser un conjunto de grupos para ser un grupo enorme”, recuerda.

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A partir de ahí comenzó a trabajar en la canción. "La intención era que la melodía pudiera ser cantada con facilidad por los jóvenes que participen en el encuentro”.

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Letra con referencias valencianas

Con una letra que incluye referencias valencianas, pero sin cerrar la canción solo a los jóvenes de Valencia. “Yo sí que quería meter algún guiño a Valencia y que fuese una canción nuestra, pero que no fuese súper explícita para que no solamente la podamos cantar los valencianos, sino que también se una todo aquel que quiera, de otras comunidades, de otras ciudades, para gritarle al Papa León: bienvenido a tu hogar”.

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En la composición se hacen alusiones al mar, al sol y al grito a la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia.

La grabación de la canción se realizó en apenas unas horas, con la colaboración de varios amigos y con escasos medios. “Ha sido muy exprés. El sábado cantamos una boda unos amigos y yo, y conforme acabó la boda les dije: nos vamos a mi casa, porque vamos a grabar una canción que, si Dios quiere y sale bien, mañana sacamos con la diócesis para cantar el próximo fin de semana en Madrid”.

La joven asegura la producción “la ha llevado el Espíritu Santo, verdaderamente lo que suena es obra suya y punto”, afirma.