Hallan dos jóvenes delfines muertos y mutilados en aguas del Estrecho de Gibraltar

Agencia EFE 09 JUN 2026 - 19:27h.

Para el CECAM no hay duda de que ha sido atacado por quienes llevan redes de deriva, los pescadores de Marruecos

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Dos delfines muertos y mutilados han sido recuperados del mar en los dos últimos días en aguas del Estrecho de Gibraltar, coincidiendo en ambos casos sus fallecimientos con la intervención humana y descartándose la muerte natural en los dos casos. Según ha denunciado el Centro de Estudios y Conservación de Animales Marinos de Ceuta (CECAM), el primer ejemplar apareció este lunes en aguas de la bahía sur y se corresponde con un delfín listado que apareció con una herida punzante en la cabeza. Para el CECA

M no hay duda de que ha sido atacado por quienes llevan redes de deriva, los pescadores de Marruecos porque son los únicos que los cogen y obran de esta forma, metiéndoles el gancho para sacarlos de la red, señala el Faro de Ceuta.

La herida, según los expertos, pudo estar provocada por algún tipo de gancho, que posteriormente causó la muerte del animal. Esta misma tarde, sobre las 16,00 horas, ha sido localizado el segundo delfín en la zona de Santa Catalina de Ceuta, un ejemplar joven de poco más de un metro de longitud. El cetáceo tenía una amputación en la cola y las primeras hipótesis apuntan a que llevaba poco tiempo sin vida.

El CECAM ha denunciado que no se trata de situaciones aisladas, sino que se está produciendo con mucha frecuencia, por lo que ha vuelto a reclamar una mayor vigilancia en las costas para evitar estas muertes.