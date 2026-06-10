José Luis Martínez Almeida desvela que el papa León XIV bendijo a su hijo Lucas

El papa León XIV bendijo a Lucas, el hijo de Almeida, y bromeó con el alcalde 'colchonero' defendiendo la "sana rivalidad"

La visita del papa León XIV a España, en directo: el pontífice vuelve a alterar el catalán y el castellano en su discurso en la Abadía de Montserrat

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MadridEl papa León XIV bendijo a Lucas, el hijo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y su mujer, Teresa Urquijo, y bromeó con el regidor, conocido 'colchonero', defendiendo las bondades de la "sana rivalidad".

"Si ustedes me dicen con qué momentos en el ámbito personal me quedo de la visita del papa me quedo con la oportunidad de que pudiera bendecir a mi hijo porque para mí y para mi mujer eso era muy importante como creyentes", ha trasladado a la prensa en una rueda de prensa en el Palacio de Cibeles.

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La "sana rivalidad" siempre "es buena", según el papa León XIV

Ya en el terreno de las anécdotas, en el acto del lunes en el estadio Santiago Bernabéu el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informó a León XVI de que el alcalde es seguidor del Atlético de Madrid, todo ello después de que en el vuelo de camino a la ciudad confesara que el Papa es de todos los equipos pero Robert Prevost es 'blanco'.

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"El papa dijo que siempre es buena la sana rivalidad y contó que cuando él era superior de los agustinos su vicario general era del Atleti y se llevaban muy bien", ha relatado.

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Madrid no registró "ni un incidente", más allá de 450 intervenciones del Samur en la vigilia y 360 en la misa

Además, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que durante los cuatro días de la visita del papa León XIV "no se registró ni un incidente reseñable", más allá de las 450 intervenciones del Samur en la vigilia del sábado y las 360 en la misa del domingo, dos jornadas de temperaturas elevadas.

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En rueda de prensa, el alcalde ha hecho balance de la visita papal y que ha querido resumir con una palabra, un enorme "gracias", tanto para la ciudadanía como para los 8.000 trabajadores públicos implicados en "el mayor dispositivo de la historia del Ayuntamiento".

De estos últimos ha puesto en valor su "compromiso con la ciudad", por ejemplo, en los dos "pequeños accidentes, muy leves", por parte de dos policías municipales registrados en los traslados de la comitiva papal. "Uno de ellos, cuando cayó, pidió a sus compañeros por radio que continuaran sin preocuparse por él", ha destacado.

"Ha sido un éxito sin precedentes, Madrid ha vuelto a dar la talla cuando más difícil era, Madrid ha vuelto a dar ejemplo a nivel internacional. Gracias Madrid", ha subrayado definiendo la capital española como "la mejor ciudad del mundo".