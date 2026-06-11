El papa León XIV ha tildado al pueblo canario como un "pueblo sin límites ni fronteras", hablando también sobre la inmigración

La visita del papa León XIV a España, en directo: el pontífice oficia una misa desde la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria

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El primer recorrido en papamóvil de León XIV en Canarias, que ha tenido lugar en Las Palmas de Gran Canaria, se ha saldado con vítores y mensajes de afecto, pero más rápido de lo previsto y sin contacto directo con los asistentes, tal y como sí ocurrió en Madrid o Barcelona.

El trayecto era corto, de unos 500 metros, y ha durado menos de 10 minutos, cuando se llegó a prever que durara entre 15 minutos y la media hora. El trayecto se desarrolló a mayor velocidad que en sus anteriores paseos en el país y no dio la mano a nadie ni bendijo bebés, pese a que algunos padres sí lo intentaron.

El entorno del papa confirma que "está encantado"

El papa León XIV se ha encontrado con 1.500 personas en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, acompañado de "obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral", desde donde informa el reportero Darío Menor en directo desde la fachada del templo, donde han colocado pantallas del momento tan importante que se está viviendo dentro.

"Es curioso porque los periodistas que le hemos acompañado en el vuelo hemos podido hablar con algunos miembros de su séquito que a micrófono cerrado nos han contando que el papa "está encantado" con lo bien que está yendo esta visita a España".

"Un pueblo sin límites ni fronteras"

El Papa León XIV ha visto en los canarios un pueblo "sin límites ni fronteras" que está dispuesto a despedir con una lágrima a los que se van y a recibir "con los brazos abiertos a los que llegan", según ha expresado este jueves durante el encuentro en la catedral.

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"Ustedes los canarios, nativos o por adopción, tienen el privilegio de gozar cada día de la presencia majestuosa del mar. Dicen que en los ojos de un isleño esta imagen, que tiene sabor a patria y hogar, permanece grabada en sus pupilas de manera perenne y que se echa mucho de menos al estar lejos, tierra adentro", ha dicho.

Para el Santo Padre, "ese sentimiento corresponde a una sana nostalgia de inmensidad, de cielo y de mar abiertos que se extienden en el horizonte, sin límites ni fronteras, y a un corazón sensible dispuesto a despedir con una lágrima a los que se van y a recibir con los brazos abiertos a los que llegan".