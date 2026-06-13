La familia cuestiona especialmente las circunstancias que llevaron al jurado popular a apreciar tres atenuantes

La escalofriante llamada del marido de Leticia a Emergencias tras intentar acabar con su vida en su casa de Vallecas delante de sus dos hijos: "Acabo de matar a mi mujer"

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Carmen aún no logra asimilar la sentencia conocida esta semana por el asesinato de su hija Leticia, ocurrido hace tres años delante de los dos hijos pequeños de la pareja, que entonces tenían apenas dos y tres años: "Once años, y encima si se porta bien saldrá mucho antes. Nos parece una condena irrisoria". La Fiscalía y las acusaciones particulares habían solicitado una pena de 25 años de prisión, más del doble de la finalmente impuesta.

La familia cuestiona especialmente las circunstancias que llevaron al jurado popular a apreciar tres atenuantes. La principal fue una alteración mental basada en los informes aportados por la defensa, que apuntaban a un trastorno explosivo intermitente. Una conclusión que chocaba con la de los peritos oficiales, quienes sostuvieron durante el juicio que el acusado era plenamente consciente de sus actos y podía distinguir entre el bien y el mal. "Estar apretando el cuello hasta partirle la tráquea es muy fuerte", lamenta Carmen, que ha anunciado que recurrirá la resolución.

Los atenuantes

La sentencia también tuvo en cuenta como atenuantes la llamada realizada al 112 tras la agresión, en la que admitía el crimen, y la indemnización económica consignada para los hijos de la víctima.

Sin embargo, la familia considera que ninguno de esos elementos debería haber rebajado de forma tan significativa la pena. Letizia permaneció dos días ingresada antes de fallecer por un fallo multiorgánico y, según sus allegados, el acusado no mostró preocupación por intentar salvar su vida.

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El caso ha reabierto además el debate sobre las condenas por violencia de género, ya que tres de cada cuatro sentencias por asesinatos machistas superan los 15 años de prisión.