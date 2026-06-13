La investigación policial permitió recuperar casi la totalidad de los artículos de colección sustraídos

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AlicanteAgentes de la Policía Nacional han detenido en Elche (Alicante) a un hombre de 31 años relacionado con el robo en una vivienda de la pedanía de Torrellano de numerosas piezas de coleccionista de Lego y otras marcas valoradas en más de 10.000 euros, y que luego revendía.

La investigación policial permitió recuperar casi la totalidad de los artículos de colección sustraídos, tanto los que el detenido había vendido en dos tiendas de compra venta de efectos como otros que aún conservaba en su propio domicilio, según ha informado la Policía Nacional.

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Rompieron una ventana y robaron una gran cantidad de artículos de coleccionista

Los hechos ocurrieron durante el último fin de semana del mes de mayo, cuando un hombre denunció un robo en su domicilio, una vivienda unifamiliar situada en la pedanía de Torrellano, donde rompieron una de las ventanas y sustrajeron del interior gran cantidad de artículos de coleccionista de este juego de construcción, que almacenaba allí, como propietario de una tienda de venta de estos artículos ubicada en la provincia.

La víctima detallaba en su denuncia con exactitud cada una de estas piezas de colección, cuyo valor total estimaba en más de 10.000 euros, indicando incluso que la posesión variada de algunas de estas piezas era tan exclusiva que era inviable que un particular en España las pudiera tener.

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De la investigación se hicieron cargo los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Elche, quienes detectaron la venta masiva de varios de estos artículos por parte de un mismo individuo en una tienda de compra venta de efectos de segunda mano de la ciudad.

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El ladrón había vendido más objetos relacionados con el robo

De otra parte, los agentes también chequearon otros canales de venta de segunda mano, averiguando que este mismo individuo había vendido también más objetos que podían estar relacionados con el robo en otra tienda de compra venta, de la ciudad de Alicante en este caso.

Así, los investigadores intervinieron estos artículos de manera cautelar a la espera de determinar si el perjudicado los reconocía como los mismos que le sustrajeron del domicilio, resultando que, tras mostrárselos los reconoció plenamente como suyos, por lo que le fueron devueltas.

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El detenido era un vecino de la víctima

Además, el acusado de las ventas de los efectos robados resultó ser un vecino de la víctima, por lo que los agentes iniciaron las pesquisas tendentes a la localización y detención del investigado, a que detuvieron en el momento en el que se disponía a vender más efectos procedentes del robo en una de estas tiendas de compra venta, concretamente, once sets más de la colección de la víctima que fueron igualmente recuperados y devueltos a su propietario.

Finalmente, tras realizarse un registro en el domicilio del detenido, se pudo recuperar otra gran parte de artículos de la colección robados a la víctima, junto con otros artículos también sustraídos de su domicilio. Los agentes continúan las gestiones para localizar el resto de efectos robados, no descartándose incluso más detenciones.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elche.