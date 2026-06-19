El único bar de Narros del Castillo, un pueblo abulense de 151 habitantes, se ha convertido en un servicio esencial

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En plena comarca de La Moraña, en la provincia de Ávila, el pequeño municipio de Narros del Castillo, con apenas 151 habitantes, encuentra en su bar mucho más que un lugar donde tomar algo. El establecimiento se ha convertido en el principal punto de encuentro de los vecinos y en un servicio esencial para combatir la soledad y mantener viva la actividad social del pueblo.

Rubén lleva nueve años al frente del negocio y mantiene abiertas sus puertas los siete días de la semana. Para muchos vecinos, el local es el lugar donde reunirse, conversar y compartir el día a día: "Aquí te juntas con gente, hablas. Si no, ¿dónde vamos a ir?", se preguntan entre ellos.

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Pero la labor de Rubén va mucho más allá de la hostelería, además de servir comidas, dispone de una pequeña tienda, vende pan, realiza reparto a domicilio y, cuando es necesario, recoge medicamentos de la farmacia para los vecinos. Incluso presta ayuda económica haciendo las veces de cajero en un municipio donde determinados servicios son escasos.

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Los vecinos convencidos de que la existencia del establecimiento resulta fundamental para la supervivencia del municipio, una situación similar se vive en Inusillos, en Valencia, donde la antigua escuela del pueblo, cedida por el Ayuntamiento, se ha transformado en un espacio de convivencia. Allí, el bar ejerce también como restaurante, centro cultural y lugar de ensayo para el grupo de teatro local, al no existir otras instalaciones de estas características.

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Los habitantes de estos municipios coinciden en la importancia de estos establecimientos para preservar la vida social en el medio rural: "Un pueblo sin bar es un pueblo casi muerto". Y es que, cuando el negocio cierra por descanso, reconocen que el ambiente cambia por completo, "estamos más aburridos que un gallo solo en el corral".

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Más allá de la hostelería, los bares rurales continúan desempeñando un papel esencial en numerosos pueblos españoles, donde actúan como centros de reunión, espacios culturales y, en muchos casos, como una pieza clave para mantener viva la comunidad.