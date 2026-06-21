Claudia Barraso 21 JUN 2026 - 11:19h.

Los expertos advierten de que el aumento de estas especies produciría un fuerte desquilibrio en el ecosistema

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Una invasión de serpientes está causando el pánico entre las personas que van a disfrutar de un día de playa en Mallorca. Los expertos advierten de que no es un hecho aislado, sino que se ha convertido en una verdadera plaga y que es una situación que cada vez se repite más en la isla.

El profesor de Ecología de la UIB, Samuel Pinya, ha explicado para el medio ‘Diario de Mallorca’ que la población “tendrá que aprender a convivir con ellas”: “Ni con un ejército preparado para acabar con ellas lo conseguiríamos”, ha afirmado sobre la posible extinción de la plaga, explicando que “generará una larga desestabilización completa del ecosistema”.

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“Una pequeña alteración puede acabar desencadenando camios mayores e imprevisibles”, añade. Aunque las consecuencias todavía no se han podido determinar con exactitud, los científicos temen que la expansión de las serpientes pueda ir a más en las islas, tal y como recogen los datos del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Baleras que informa que solo en 2024 se capturaron 136 serpientes gracias a los cientos de trampas que se fueron colocando. En 2025, la cifra aumentó hasta los 280 ejemplares y en lo que va de año, las autoridades han conseguido capturar un total de 58 serpientes. La especie que se está encontrando es la de herradura, seguida de la serpiente verde, y blanca.

Por qué ha aumentado la presencia de serpientes

El investigador, además ha advertido que las especies introducidas hace dos décadas ya comienzan a aparecer en zonas donde antes no eran comunes y la explicación se encuentra en la naturaleza de estas especies: “La principal razón es que no tienen depredadores eficaces que controlen la expansión”.

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Pero ¿Cómo llegaron a las islas? La respuesta que se contempla es que podrían haber estado escondidas entre los árboles ornamentales importados desde la Península: “Las primeras documentaciones aparecían alrededor de viveros que importaban oliveras y otros plantas, porque las serpientes pasaban el invierno escondidas entre las raíces y la tierra de estos árboles y llegaban aquí sin que nadie las detectara”, confirma.

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Y ahora se dejan ver más porque “están en época de apareamiento, el calor ha aumentado y hay más actividad reproductiva y también están más activas sus presas”. El papel de las redes sociales también ha sido un factor clave que influye en el aumento de las especies, porque consigue más alcance cada avistamiento y multiplica la sensación de que hay una plaga mayor.