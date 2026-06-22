El hombre practicaba rappel cuando resbaló y cayó, quedando atrapado en la cueva

El rescate comenzó a las 16:33 horas del pasado domingo 21 de junio tras recibirse una llamada en el 112 de Castilla y León

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Un espeleólogo de 32 años, que resultó herido la mañana del pasado domingo 21 de junio, ha sido rescatado por los Efectivos del Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León. El hombre practicaba rappel en el paseo del Reloj, en la cueva de Valporquero, ubicada en el municipio leonés de Vegacervera, cuando se resbaló y cayó desde una altura de siete metros.

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta dirigió el rescate que comenzó a las 16:33 horas del mencionado domingo tras recibirse una llamada en el 112 de Castilla y León que alertaba del accidente en el interior de la cueva.

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Colaboración de varios servicios de emergencias

Inmediatamente después de recibir el aviso, el Centro Coordinador de Emergencias movilizó un Helicóptero de Rescate de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos una enfermera, para que el herido pudiera recibir atención sanitaria especializada desde los primeros momentos de la intervención. Además, el CCE solicitó a través de la Guardia Civil (COS) de León la activación del GREIM de Sabero para dar apoyo al GRS en la intervención.

Debido a la complejidad del rescate, también se acordó que acudiera a zona la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar con los grupos de rescate.

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El Centro Coordinador de Emergencias movilizó también a la Agrupación de Voluntarios Protección Civil de La Robla, que se encargó de dar cobertura a todos los intervinientes en el lugar.

El herido se encontraba acompañado por otro espeleólogo, disponía de agua y una manta térmica le protegía del frío mientras esperaban la llegada de los equipos de rescate. Después de ser sacado de la cueva, el espeleólogo fue evacuado a un centro hospitalario.