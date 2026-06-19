Mabel Cupet Sevilla, 19 JUN 2026 - 04:30h.

Los tres labradores especializados en salvamento acuático regresan este verano al litoral torroxeño, el único municipio español que integra oficialmente perros socorristas dentro de su servicio municipal de playas

El operativo de seguridad contará además con drones, motos acuáticas, embarcaciones de rescate y más de una treintena de profesionales para velar por la seguridad de miles de bañistas

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Brown, Nancy y Milka ya han regresado a su puesto de vigilancia. Los tres labradores retriever de color chocolate, que el año pasado se convirtieron en el atractivo de las playas de Torrox, volverán a recorrer este verano las playas del municipio situándolo a la vanguardia, ya que es el único de toda España con una unidad homologada de rescate acuático.

La imagen de estos animales paseando por la arena junto a su instructor despertó el año pasado la curiosidad de turistas y vecinos e hicieron las delicias de los amantes de los animales. Detrás de su apariencia tranquila se esconde un intenso trabajo de preparación y una capacidad de intervención que puede resultar decisiva en situaciones de emergencia.

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Por segundo año consecutivo, el municipio malagueño apuesta por una unidad canina especializada en rescate acuático, una iniciativa impulsada por la empresa adjudicataria del servicio de salvamento, Grupo Provita, que ha convertido a Torrox en un referente nacional en innovación aplicada a la seguridad en el litoral.

Tres perros preparados para actuar cuando cada segundo cuenta

Al frente de esta singular unidad se encuentra Miguel Sánchez Merenciano, director e instructor canino con cerca de tres décadas de experiencia en adiestramiento y una amplia trayectoria en formación de socorristas.

Bajo su supervisión trabajan Brown, Nancy y Milka, tres labradores que forman una auténtica familia. Brown es el macho veterano y líder del grupo; Nancy aporta la experiencia acumulada durante años de entrenamiento y trabajo en el agua; mientras que Milka representa el relevo generacional. Con apenas año y medio de edad, la joven perra ya participa plenamente en las labores de salvamento tras completar una exigente preparación.

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Durante la temporada estival, los tres perros se turnarán para prestar servicio en las jornadas de mayor afluencia de bañistas, especialmente los viernes, sábados y domingos. Nunca trabajan juntos sobre la arena. Cada día acude un único ejemplar acompañado por Miguel Sánchez, garantizando así el bienestar animal y el máximo rendimiento durante las intervenciones.

Un rescate coordinado entre perro y socorrista

Pese a la popularidad de estos animales, los responsables del servicio insisten en desmontar una idea muy extendida entre el público. Los perros no actúan de forma autónoma ni son enviados solos a rescatar personas.

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Su función consiste en convertirse en un apoyo fundamental para el socorrista humano durante la fase más delicada de una intervención. Cuando se detecta una emergencia, el profesional entra primero en el agua y nada hasta aproximarse a la víctima. Una vez alcanzado un punto determinado, realiza una señal mediante un silbato.

Ese sonido activa el protocolo. El perro se lanza al mar y nada con rapidez hasta alcanzar a su guía. Allí muerde un juguete específico que forma parte de su entrenamiento y comienza a ejercer la fuerza necesaria para facilitar el regreso hacia la orilla.

La principal ventaja de este sistema es que permite al socorrista concentrar toda su energía en llegar cuanto antes a la persona que necesita ayuda, sabiendo que contará con un apoyo extraordinario durante el trayecto de vuelta.

En situaciones donde el cansancio, las corrientes o el estado de la mar pueden complicar un rescate, la intervención del perro supone un refuerzo de enorme valor para reducir tiempos y aumentar las posibilidades de éxito.

Una raza diseñada para el agua

La elección del labrador retriever no responde únicamente a su carácter dócil y equilibrado. Sus características físicas lo convierten en uno de los mejores perros para el trabajo acuático.

Estos animales cuentan con una doble capa de pelo que les proporciona aislamiento térmico incluso en aguas frías. Además, poseen membranas interdigitales entre los dedos de sus patas, una adaptación que mejora notablemente su capacidad de natación y les permite desplazarse con gran eficacia. A ello se suma una potente musculatura y una cola robusta que utilizan como timón para modificar la dirección durante el nado.

La fuerza que pueden desarrollar resulta sorprendente. Brown, por ejemplo, es capaz de remolcar motos acuáticas e incluso pequeñas embarcaciones que alcanzan pesos cercanos a las dos toneladas, una capacidad que ilustra el enorme potencial de estos animales durante las labores de rescate.

El bienestar animal como prioridad

Una de las claves del éxito de la unidad canina de Torrox reside en la metodología empleada durante el entrenamiento. Los perros nunca son obligados a realizar una tarea. Todo el proceso de aprendizaje se desarrolla mediante técnicas de refuerzo positivo que convierten el rescate en una experiencia asociada al juego y a la recompensa.

Para Brown, Nancy y Milka, intervenir en el agua no supone una obligación, sino una actividad divertida que realizan junto a su guía.

El adiestramiento comienza desde que son cachorros. Los primeros ejercicios consisten en familiarizarlos con el entorno acuático, el sonido de las olas y los movimientos del mar. Posteriormente, los entrenamientos continúan en espacios de aguas tranquilas antes de afrontar escenarios más complejos en el litoral.

Un verano con vigilancia por tierra, mar y aire

La vuelta de los perros socorristas forma parte de la campaña de salvamento y socorrismo presentada recientemente por el Ayuntamiento de Torrox para la temporada estival 2026.

El dispositivo permanecerá operativo desde el 13 de junio hasta el próximo 13 de septiembre, en horario ininterrumpido de 11:30 a 20:30 horas, coincidiendo con los momentos de mayor afluencia de usuarios en las playas del municipio.

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, destacó durante la presentación que el municipio vuelve a adelantar la puesta en marcha del servicio debido a la elevada presencia de bañistas incluso antes del inicio oficial del verano.

Más de treinta profesionales velarán por la seguridad de los bañistas

El operativo estará integrado por dos coordinadores, 24 socorristas, tres patrones de embarcación, tres rescatistas, siete sanitarios, un piloto de dron y un socorrista canino acompañado por uno de los perros especializados en rescate acuático.

Durante los meses de julio y agosto se incorporarán además varios informadores de playa encargados de ofrecer orientación a los usuarios y colaborar en tareas preventivas.

Los efectivos prestarán servicio desde cinco puestos de socorro distribuidos estratégicamente a lo largo del litoral torroxeño, cubriendo las principales zonas de baño del municipio.

Tecnología al servicio de la prevención

El dispositivo contará también con una importante dotación tecnológica. Entre los medios materiales destacan dos vehículos todoterreno Toyota Land Cruiser, una furgoneta de apoyo logístico, dos motos acuáticas y embarcaciones destinadas a intervenciones rápidas.

Además, la vigilancia aérea volverá a desempeñar un papel fundamental gracias a la incorporación de drones especializados. Uno de ellos estará equipado para participar directamente en rescates acuáticos, permitiendo lanzar material de flotación de forma inmediata a personas en situación de peligro. El segundo dron se utilizará para labores de vigilancia, prevención e información mediante sistemas de megafonía.

La combinación de estos recursos convierte al dispositivo de Torrox en uno de los más completos de la Costa del Sol.

Seguridad compartida

Durante la presentación de la campaña, el alcalde hizo también un llamamiento a la prudencia tras el fallecimiento reciente de dos personas de avanzada edad en las playas del municipio.

El regidor recordó que, aunque el litoral cuente con medios humanos y técnicos de primer nivel, la seguridad también depende del comportamiento de los usuarios y del respeto a las indicaciones de los servicios de emergencia.

Por ello, insistió en la importancia de atender la señalización de banderas, extremar las precauciones cuando el estado de la mar no sea favorable y prestar especial atención a menores, personas mayores y visitantes poco habituados al entorno marítimo.

Con la incorporación de Brown, Nancy y Milka, junto a un amplio despliegue humano y tecnológico, Torrox afronta una nueva temporada estival reforzando su apuesta por la prevención, la innovación y la seguridad. Un modelo pionero en el que la experiencia de los socorristas, la tecnología de última generación y la extraordinaria capacidad de tres perros entrenados para salvar vidas trabajan juntos para proteger a quienes disfrutan del mar.