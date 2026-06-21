Iván Sevilla 21 JUN 2026 - 15:40h.

El suceso ocurrió sobre las 11 horas cuando un ciudadano llamó a emergencias para pedir ayuda urgente

La víctima cayó por un precipicio costero en Covas y se golpeó fuertemente contra las rocas, falleciendo

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A CoruñaUna mujer murió este 21 de junio, según informó el servicio de emergencias gallego, tras sufrir una caída por un acantilado en el Cabo Prior ubicado en la localidad de Ferrol (A Coruña).

Después de que otro varón falleciera recientemente también por una probable caída accidental en Cambados (Pontevedra), este nuevo suceso se conoció a las 11 horas tras la llamada al 112 de un ciudadano.

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En su comunicación pedía ayuda urgente porque una persona se había precipitado por uno de los precipicios que hay en la parroquia coruñesa de Covas. No podía acceder a ella de forma segura.

Fuerte golpe contra las rocas y fallecimiento

Al lugar se desplazaron de inmediato varios equipos de rescate, como tres dotaciones con siete efectivos de Bomberos de Ferrol, barcos de Guardacostas de Galicia y de Salvamento Marítimo.

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Además, acudieron agentes de la Policía Nacional y Local, junto a una ambulancia del 061. Tras localizar el cuerpo de la víctima, comprobaron que ya había fallecido, así que no pudieron hacer nada por su vida.

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Rescataron el cadáver hasta tierra firme. Los sanitarios confirmaron que murió debido al fuerte golpe que se dio contra las rocas que hay en la zona del litoral. Investigan cómo pudo precipitarse allí.