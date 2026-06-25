La búsqueda de piso para universitarios, una misión imposible: “Hay cientos de solicitudes por vivienda”

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para los universitarios, con una oferta insuficiente, precios al alza y una demanda que desborda el mercado

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Antes de comenzar las clases, toca encontrar techo. La búsqueda arranca en verano y cada año se vuelve más complicada. Cuando por fin aparece una habitación o un piso, llega el siguiente problema: el precio. La vivienda se ha convertido en el principal gasto para muchos universitarios. Una habitación cuesta de media unos 430 euros al mes, una cifra que se acerca a los 600 euros en ciudades como Madrid o Barcelona.

Mientras las habitaciones se encarecen, las residencias universitarias tampoco dan abasto. En el último año se han abierto más de 13.000 plazas nuevas, pero la demanda sigue superando con creces a la oferta. Para muchas familias, la emancipación de sus hijos supone un importante esfuerzo económico.

La falta de oferta tensiona aún más el mercado y deja a muchos jóvenes sin alternativas. Aunque el curso comienza en septiembre, la carrera por encontrar alojamiento lleva meses en marcha.

Iñaki Unsain: "La oferta es tan reducida y la demanda tan brutal que encontrar una vivienda en alquiler es una tarea muy complicada"

'La mirada crítica' ha podido hablar con Iñaki Unsain, director general de Gestión Inmobiliaria, quien explica las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes: "La oferta es tan reducida y la demanda tan brutal que encontrar una vivienda en alquiler es una tarea muy complicada. Se ha reducido de manera drástica la oferta de pisos en alquiler y para una sola vivienda puede haber cientos de solicitudes".

Además, añade que muchos inmuebles ni siquiera llegan a publicarse debido a la fuerte demanda existente: "Como la demanda es tan alta, muchas veces los pisos ni siquiera se llegan a anunciar. Cuando tienes una vivienda en alquiler, lo que haces es recurrir a las listas de interesados de otros inmuebles que has gestionado anteriormente. Es una misión casi imposible".