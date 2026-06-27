Una mujer graba el angustioso momento en el que un oso grizzly la persigue

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de Mount Engadine Lodge, en Canadá

La mujer trató de mantener la calma y emitir ruidos fuertes para ahuyentarlo

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Una mujer ha grabado el angustioso momento en el que un oso grizzly comenzó a seguirla mientras paseaba junto a su perro por una zona natural de Alberta, en Canadá. El animal, uno de los mayores depredadores del continente norteamericano, fue reduciendo poco a poco la distancia hasta situarse a apenas unos metros de ambos, en una escena que quedó registrada con un teléfono móvil y que se ha viralizado en redes sociales.

Según se puede ver en el vídeo publicado en redes sociales y como recogen varios medios locales, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de Mount Engadine Lodge, junto a un área de acampada. En las imágenes se observa cómo el oso rodea a la mujer y parece centrar su atención en el perro, mientras ella intenta mantener la calma y emitir ruidos fuertes para ahuyentarlo, una de las recomendaciones habituales de las autoridades canadienses para este tipo de encuentros.

Durante varios segundos, el oso continúa acercándose e incluso llega a incorporarse sobre sus patas traseras, mostrando su tamaño antes de alejarse finalmente sin que se produjera ningún ataque.

El incidente terminó sin heridos, aunque las imágenes reflejan la tensión vivida por la mujer durante el inesperado encuentro con el animal.