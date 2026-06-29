El vasco fue aplastado por dos edificios en Venezuela cuando estaba planeando viajar a su tierra

Última hora en Venezuela tras los terremotos: aumenta a 1.719 la cifra de muertos y hay 5.034 heridos

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Frente a la cámara, el hijo de John Sustacha, el ingeniero vasco que había planeado una jubilación de ensueño en Venezuela, lo ha perdido todo con la muerte de su padre: "Gracias por ser siempre el modelo ejemplar", dice entre lágrimas y con la voz totalmente rota.

John iba a volver a su tierra antes de que el edificio donde vivía en Venezuela se desplomase y sobre él cayesen los cimientos del edificio de enfrente. Su mujer se consiguió salvar porque acababa de salir del edificio para coger el coche. John fue encontrado sin vida, gracias a su perro que comenzó a ladrar cuando lo encontró.

Un bonito homenaje también le ha rendido la hija de Chavela a su madre, quien trabajó por los canarios en Venezuela y el Gobierno de las islas ha querido también recordar siempre su nombre. En Guipúzcoa también esperan recibir una llamada que les devuelva la ilusión anunciando que María del Coro sigue viva ya que una vecina suya ha conseguido sobrevivir al desastre.

La desesperación de la familia de una joven desaparecida en Venezuela

Una familia de Tenerife no sabe qué hacer más, porque nada sirve cuando tu hija de 20 años está desaparecida en un país sumido en el caos y la tragedia y su mujer pide a viva voz cualquier ayuda: "Por favor, cualquier información que me puedan dar, si la consiguen, si la ven, por favor".

El municipio de Marín, en Pontevedra, también esperan recibir buenas noticias tras conocer que la familia que había desaparecido tras acudir al país natal de la madre, están sepultados bajo el edificio donde se quedaron a disfrutar lo que iba a ser un maravilloso viaje familiar para rencontrarse con sus orígenes.

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Casi dos mil muertos y miles de heridos

Sin embargo, los vecinos han afirmado que la posibilidad de que sobrevivan cada vez son menores porque "necesitan una grúa o maquinaria pesada" para levantar todos los escombros que se interponen entre la incertidumbre y lo que podría ser una buena o mala noticia.

La desesperación de los venezolanos se va palpando más en el ambiente según van pasando los días. Cinco días han pasado desde que se conoció la sucesión de terremotos que ha acabado la vida con al menos 1.700 personas y que deja miles y miles de heridos en distintas partes de Venezuela, pero los afectados piden respuestas y acción del Gobierno para poder encontrar a los que podrían ser los últimos supervivientes de esta tragedia.