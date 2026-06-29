Esperanza Calvo 29 JUN 2026 - 15:39h.

Al menos 400 réplicas se han producido desde el doble terremoto que ha dejado al país sumido en el caos, la muerte y la angustia.

Última hora en Venezuela tras los terremotos: se registra una potente sacudida de 5.1 en la zona devastada

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Los venezolanos viven con el miedo en cuerpo. Y no es para menos. Al menos 400 réplicas se han producido desde el doble terremoto que ha dejado al país sumido en el caos, la muerte y la angustia. Informativos Telecinco ha vivido in situ el último de estos temblores, de 4.2 en la escala Ritcher. En la mente de los venezolanos siguen presentes los terremotos iniciales, de más de 7 en la escala y que provocaron que vieran cómo los edificios se caían como castillos de naipes antes sus ojos en segundos. A plomo. Por eso no es de extrañar que el miedo se extienda ante cada temblor, que la gente que se encuentra en los hoteles salga corriendo en pijama a la calle. Esos los que están en hoteles porque lo más común es que los venezolanos vivan en la calle con sus cosas encima y duerman al raso.

Eran las siete de la mañana cuando sonó el temblor. Las autoridades venezolanas han informado este lunes de que se ha registrado un nuevo terremoto de magnitud 4,2 en la escala abierta de Richter a tan solo 10 kilómetros al esto del estado de La Guaira, en el norte del país. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha indicado, que posteriormente, se ha registrado un segundo seísmo de menor magnitud, de 2,7, también cerca de La Guaira, que ha sido la zona más afectada por los potentes terremotos del 24 de junio, que se han saldado de momento con casi 1.500 muertos.

Estos últimos seísmos se han registrado a una profundidad de 2,9 y 5 kilómetros, respectivamente, si bien se han visto precedido a primera hora de la mañana de varios temblores de menor intensidad.

Las autoridades han pedido a la población permanecer alerta y notificar cualquier temblor a los organismos correspondientes con el objetivo de estimar la intensidad sentida por la población.

Varios testigos apuntan a que tanto en La Guaira --que se encuentra militarizada-- como en Caracas, la capital del país, se están sintiendo con fuerza estos terremotos. Es por ello que se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no realice desplazamientos hacia el litoral central y evitar así obstrucciones en los accesos a las zonas más afectadas mientras continúan las labores de búsqueda y rescates

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Se han cumplido ya las 100 horas del primer terremoto y la situación es crítica. A partir de ahora los rescates ya son más complicados y no para buscar vida. Aún el olor no es el síntoma de lo peor, no es fuerte, pero la lluvia no ayuda. Pese a todo, para entrar en las zonas afectadas hace falta mascarilla y casco.

En el barrio de los Palos Altos, un barrio de clase media acomodada, el terremoto ha dejado huella en todas las partes, pero los más afectados han sido tres edificios, sobretodo en Petunia donde una torre de 13 pisos se desplomó en un instante, como el fuelle de un acordeón. Se han rescatado a 25 supervivientes, pero han recuperado 32 muertos. Dicen que aunque todo parezca una mole no hay que perder la esperanza. "Tenemos la esperanza de que haya tres superviviventes".

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Los familiares son ya voluntarios. "Angeles Díaz en el piso 3, estamos esperando y apoyando mientras tanto". La solidaridad no cesa. En las carpas llega gente con productos de aseo y alimento para los que trabajan 24 horas al día.