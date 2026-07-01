El carnet por puntos, un éxito: menos muertes, más concienciación, pero algunas lagunas

Juan Tejón 01 JUL 2026 - 16:16h.

La España en la que nació el carnet por puntos era un país en la que cada año morían más de 5.000 personas en las carreteras.

La DGT detalla cada cuánto hay que parar en viajes largos por carretera y otros consejos para evitar accidentes

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La España en la que nació el carnet por puntos era un país en la que cada año morían más de 5.000 personas en las carreteras. Se cumplen veinte años del carnet por puntos y lo hace con muy buenos resultados. ¿Ha conseguido tráfico el objetivo que se marcó en 2006? La DGT celebra estos veinte años del carné por puntos y considera que este sistema ha hecho que haya más concienciación y responsabilidad al volante, informa A. García y A.Moreno.

En dos décadas la siniestralidad en las carreteras ha caído un 73% y la cifra de fallecidos también ha descendido más de la mitad. Se utiliza más el cinturón, se descarta el alcohol al volante y hay un 73% de conductores que conservan los 15 puntos. Aun así, durante estos años se han puesto 22 millones de sanciones con pérdidas de puntos y más de 350.000 conductores han llegado a perderlos todos. Fernando Muñoz, de Stop Accidentes, considera que el carnet por puntos "ha concienciado a la gente". El sistema esté funcionando, ¿es suficiente o hay que aplicar más mejoras?

El sistema todavía tiene lagunas. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos cuando un conductor se queda sin puntos puede seguir al volante, porque tiene que iniciar otro procedimiento que puede durar un año hasta que le declaran no apto para conducir. Y una paradoja, en los delitos de seguridad vial, no hay pérdidas de puntos. De hecho, el juez condena a una privación del carnet pero cuando lo cumple resulta que tiene su saldo de puntos intacto.

Unos puntos que cuando los perdemos, se pueden recuperar en cursos. "El tema de la concenciación en algunos casos hace efecto pero, en otros, no tanto". Pese a todo, el carnet por puntos ha salvado miles de vidas.