Jesús Manuel Heredia Heredia tiene varios tatuajes muy significativos y podría haber cambiado su aspecto físico

La Policía Nacional pide la colaboración ciudadana para localizar a 'El Pantoja', uno de los fugitivos más buscados

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La Policía Nacional ha lanzado una alerta pública a través de sus redes sociales para solicitar ayuda en la localización de Jesús Manuel Heredia Heredia, conocido como ‘El Pantoja’, uno de los fugitivos más buscados del país. El mensaje insiste en que este verano conviene prestar especial atención a sus tatuajes si se le ve en playas o piscinas, ya que podrían ser la clave para identificarlo.

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Imágenes reales y recreaciones con inteligencia artificial

Ante la posibilidad de que el fugitivo haya modificado deliberadamente su aspecto para evitar ser reconocido, la Policía ha difundido tanto fotogramas reales como imágenes generadas mediante inteligencia artificial que recrean posibles cambios físicos. Según explican, la presión policial podría haberle llevado a alterar su apariencia, por lo que estas recreaciones buscan ampliar las posibilidades de identificación.

El mensaje policial subraya la importancia de la colaboración ciudadana asegurando que: “Tu colaboración es muy importante. Recuerda, si lo ves, llama al 091 o escríbenos a losmasbuscados@policia.es”. La institución insiste en que cualquier aviso puede resultar determinante.

Quién es ‘El Pantoja’

Jesús Manuel Heredia Heredia, natural de Algeciras (Cádiz) y de 40 años, está reclamado por delitos contra la salud pública y quebrantamiento de condena. Se le considera uno de los mayores traficantes de droga de la historia de España, líder del clan de Los Pantoja y discípulo de Abdellah El Haj, conocido como 'el Messi del hachís'.

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La Policía lo describe como un individuo de complexión obesa, 1,80 metros de altura, piel morena, ojos marrones y pelo oscuro con entradas, y lo clasifica como de alta peligrosidad.