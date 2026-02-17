'El Pantoja' es considerado uno de los mayores traficantes de droga de la historia de España

Seis de los diez fugitivos de la lista de los más buscados ya han sido detenidos

La Policía Nacional ha pedido la colaboración ciudadana para tratar de localizar a uno de los fugitivos más buscados de España. Se trata de Jesús Manuel Heredia Heredia, conocido como 'El Pantoja', natural de Algeciras (Cádiz), considerado uno de los mayores traficantes de droga de la historia de España y discípulo de Abdellah El Haj, conocido como el Messi del hachís.

"Su cara ¿te suena?", ha comenzado compartiendo la Policía Nacional desde su cuenta de X, antes Twitter. "Es uno de los fugitivos de 'Los Más Buscados' por delito contra la salud pública", confirman. Junto con la petición, adjuntan unas imágenes generadas por IA sobre cómo podría ser el aspecto actual del fugitivo.

Para cualquier pista sobre su paradero, las autoridades solicitan llamar al 091 o escribir un correo a losmasbuscados@policia.es.

Seis de los diez fugitivos más buscados, ya detenidos

Agentes de la Policía Nacional detenían a principios de este mes de febrero en la localidad sevillana de Gerena a Julio Herrera Nieto, uno de los fugitivos incluidos en la lista de "Los 10 más buscados". Estaba reclamado por la Audiencia Provincial de Cáceres por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

En apenas tres meses desde el lanzamiento de la campaña, ya han sido seis los prófugos localizados por la Policía Nacional, alguno de ellos en el extranjero.

Según ha informado la Policía en una nota de prensa, el prófugo trató de eliminar todo rastro que pudiera conducir a su paradero y utilizó a familiares que le proporcionaron la cobertura necesaria para evitar su localización, especialmente desde que fue incluido en la campaña de "Los 10 fugitivos más buscados".

Tras la realización de numerosas gestiones policiales, los indicios apuntaron a la posible presencia del fugado en Toledo. Sin embargo, con el avance de la investigación, los agentes constataron su posible presencia en la localidad sevillana de Gerena, por lo que las investigaciones se trasladaron a la población andaluza.

Los agentes localizaron el domicilio del fugitivo y, acto seguido, dispusieron un operativo para su detención, que se produjo el pasado día 30 de enero. Fue necesaria la participación de agentes del GOES debido a la manifiesta peligrosidad del prófugo, según ha detallado la Policía Nacional.

