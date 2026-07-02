Los hermanos mayores podrian tener la culpa sin saberlo de la peor salud y salarios de los menores

El hermano mayor perjudica la salud y la economía del pequeño, según un nuevo estudio

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¿Ser el hermano menor en una familia es un chollo? Se habla de que pueden ser más mimados, sufrir menos la dureza incial de los padres, estar más protegidos. Pero ahora, una nueva investigación analiza por qué los hermanos mayores suelen lograr más dinero que ellos y mejor salud que ellos.

Un nuevo estudio, firmado por N. Meltem Daysal, experta en la relación entre salud, políticas sociales y economía familiar en la Universidad de Copenhague analiza la situación económica de los hermanos menores. El estudio, publicado en American Economic Review, ha encontrado que la alta exposición a enfermedades respiratorias infecciosas afecta más a los bebés de menos de un año con un hermano o hermana un poco más mayor.

Tras examinar datos sobre hermanos primogénitos y segundos nacidos en Dinamarca entre 1981 y 2017, los investigadores descubrieron que los hermanos menores tenían entre dos y tres veces más probabilidades que sus hermanos mayores de ser hospitalizados por afecciones respiratorias durante el primer año de vida. La razón es que los propios hermanos mayores, estando en las guarderías o la escuela eran los 'contagiadores' de los hermanos.

¿Y eso afecta a lo que podrán ganar en el futuro? Los autores del estudio consideran que sí porque las enfermedades respiratorias graves entre bebés muy pequeños pueden provocar un deterioro del desarrollo cerebral que puede afectar a la salud mental posterior. Puede parecer exagerado pero no es el primer estudio que lo señala.

Un estudio sobre hombres noruegos publicado en 2007 reveló que la diferencia media de coeficiente intelectual entre el primogénito y el segundo hijo era de unos 3 puntos, lo que se traducía en una diferencia de aproximadamente el 2% en los ingresos anuales. Una encuesta de Career Builder a adultos estadounidenses de 2011 descubrió que el primogénito era el que tenía más probabilidades de tener un salario de seis cifras.

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Entre otras razones también se dan algunas que pueden parecer más cercanas al sentido común. Los padres suelen invertir menos en la crianza de sus hijos después del primogénito, lo que puede tener consecuencias negativas en años posteriores. Los padres también dedican menos tiempo a hablar de los deberes con sus hijos nacidos más tarde. Lo que hablábamos de rebajar el listón de exigencia. Y otro elemento que parece evidente: los primogénitos aprender ayudando a los menores.