Sara Andrade 16 MAY 2026 - 15:00h.

¿Qué dificultades puede tener una persona con TDAH para encontrar pareja? Lo analizamos con la ayuda de varias psicólogas expertas en el trastorno

El TDAH en adultos: "Puede confundirse con un trastorno de ansiedad o de depresión"

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Para muchas personas con Trastorno de Déficit de Atención (TDAH) puede suponer un reto encontrar pareja o mantenerla porque uno de las principales dificultades que presenta este trastorno es la comunicación. Pero vamos por partes. El TDAH es un trastorno del que llevamos hablando muchos años, sin embargo, es ahora cuando muchos psicólogos y psicoterapeutas están tratándolo con mayor amplitud mediática, ha ayudado que muchas personas famosas se atrevan a decir que viven con este trastorno, que suele diagnosticarse en la niñez y que acompaña en la vida adulta. Tener un diagnóstico es una manera mucho más llevadera y saludable de vivir con TDAH, porque asegura que tanto la persona como su entorno, sobre todo cuando se trata de niños y adolescentes en etapa escolar, reciban las atenciones que requieren y necesitan. Cuando no es así suelen acarrear de por vida una mochila llena de culpabilidad y reproches de que "son un desastre en todo" porque no pueden comprender por qué hacen las cosas o se comportan distinto a lo "estándar".

La Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH) define el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) como un trastorno del neurodesarrollo y hay que tener en cuenta, que no hay ninguno igual, aunque suele presentarse de tres formas diferentes según la sintomatología: predominantemente hiperactiva e impulsiva, predominantemente distraída o una combinación de ambas. Las personas que tienen TDAH si no han sido diagnosticados en su niñez, como ocurre con muchos adultos actualmente, suelen pensar que son malas parejas o malos amigos, etc., porque habitualmente presentan problemas o dificultades en la comunicación de pareja, en la gestión de las tareas domésticas y del dinero -uno de los mayores focos de conflictos de pareja-, y en la crianza de los hijos. Quizá todo esto te resuene, porque tienes TDAH y te cuesta encontrar pareja o mantener una relación saludable con la que tienes. La buena noticia es que no es imposible, tal y como aseguran los psicólogos y expertos en este trastorno. ¿Cómo se puede conseguir?

Las principales dificultades para encontrar pareja si tienes TDAH

Para entender cómo mejorar la relación en pareja cuando uno de los miembros tiene TDAH, consultamos a la neuropsicóloga clínica María Garau, autora de 'TDAH Adulto' (Kairós, 2026). Para ella, las dificultades aparecen por la interferencia de los síntomas, que se suelen ser la inatención, la impulsividad o la hiperactividad. Así lo ejemplifica:

Inatención: Mi pareja me habla y no le escucho; pierdo información de lo que me ha dicho, por lo que me tiene que repetir varias veces lo mismo; me olvido de citas, cumpleaños o días señalados.

Mi pareja me habla y no le escucho; pierdo información de lo que me ha dicho, por lo que me tiene que repetir varias veces lo mismo; me olvido de citas, cumpleaños o días señalados. Impulsividad: Pienso antes de actuar por lo que puedo responder de forma inadecuada en reuniones sociales o a mi pareja; puedo tomar decisiones sin consultar a mi pareja; me cuesta esperar una respuesta o una acción y me desespera; evito esperar en colas o me altera hacerlo.

Pienso antes de actuar por lo que puedo responder de forma inadecuada en reuniones sociales o a mi pareja; puedo tomar decisiones sin consultar a mi pareja; me cuesta esperar una respuesta o una acción y me desespera; evito esperar en colas o me altera hacerlo. Hiperactividad: necesito hacer actividades a lo largo de la semana, estímulos cambiantes o acontecimientos que me nutran. También puede ocurrir la hiperactividad cognitiva que implica pensamientos acelerados y mucho ruido mental, pudiendo generar mayor irascibilidad.

necesito hacer actividades a lo largo de la semana, estímulos cambiantes o acontecimientos que me nutran. También puede ocurrir la hiperactividad cognitiva que implica pensamientos acelerados y mucho ruido mental, pudiendo generar mayor irascibilidad. Disfunción ejecutiva: implica dificultades en aquellas funciones que me ayudan ejecutar una acción por lo que me costará la planificación, la toma de decisión, el ser resolutiva ante las adversidades…por ello me puede costar el planificar el cumpleaños de nuestro hijo, equivocarme a la hora de reservar el hotel del fin de semana o ser un caos a la hora de organizar el viaje en común que tanto esperamos.

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Entonces, ¿qué dificultades puede tener una persona con TDAH para encontrar pareja? Una de las principales es la falta de compromiso. "Debido a las conductas erráticas, impulsivas sin tener en cuenta a la pareja puede que se interpreten como falta de compromiso: si no me tienes en cuenta, significa que no te importo. Es una interpretación errónea si no se tiene en cuenta que esa impulsividad forma parte de la sintomatología del TDAH no del medidor del compromiso. Por otro lado, al necesitar estímulos cambiantes y buscar sensaciones para compensar el déficit de neurotransmisores (dopamina y noradrenalina), las personas con TDAH buscarán personas que les puedan seguir ese ritmo de actividad. Cuando esto no ocurre, puede ser fuente de discusión o incluso, asociar la falta de estimulación con aburrimiento y, por tanto, perder el interés en la relación".

Y, por último, unido nuevamente a esa búsqueda de sensación y las dificultades en el control inhibitorio (impulsividad) puede haber más propensión a saltarse las normas establecidas en la relación, pudiendo llevar a infidelidades o traiciones. En el lado opuesto, esa impulsividad y curiosidad por las novedades puede ser un motor de la relación...

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Los conflictos habituales en relaciones con TDAH

Y si ya tienen pareja, ¿qué principales conflictos pueden surgir cuando el TDAH está presente en la relación? Para Laia Salat, psicóloga terapeuta familia de la Fundación Adana, una fundación de Barcelona creada en 1997 para mejorar la calidad de las personas con trastornos como el TDAH o el TEA (Trastorno del Espectro del Autismo), y también coautora, junto con la directora de Adana, Beatriz Mena, del libro 'Tips&Tricks para adultos con TDAH' (editorial Punto Rojo, 2025), algunos de los mayores problemas se dan en las áreas de la comunicación, las responsabilidades domésticas y la gestión de las tareas. "La persona que no tiene TDAH suele sentir que su pareja se distrae cuando está explicándole alguna cosa, que no le da importancia, que se va de un tema a otro, que no la escucha, y suele sentir que no es lo suficientemente importante". Además, debido a esta impulsividad suelen decir las cosas sin pensarlas demasiado o sin tener en cuenta las consecuencias y esto puede generar malestar. "Puede ocurrir que las personas con TDAH tengan también reacciones muy intensas que para la pareja -si no tiene TDAH- son más difíciles de entender, son más explosivas".

Cuando llega la convivencia y la crianza de los hijos esto puede volverse aún más complicado porque hay que sumarle la gestión de las tareas del hogar, la parte financiera y la crianza. "La crianza de los hijos suele ser fruto de muchos conflictos en la pareja, sobre todo cuando uno de los padres tiene TDAH. Lo que ocurre a menudo, es que el padre o la madre que no tiene TDAH se suele sentir más cansado porque le parece aún más difícil tener que lidiar con el TDAH de la pareja y del hijo/a, porque suele ocurrir que uno o más hijos lo tengan también. Es decir, que suelen asumir más carga", añade Beatriz Mena a la web de Informativos Telecinco.

Así pues, una persona con TDAH suele manifestar más conflicto con pilares básicos de una pareja como la economía, ya que derrochan más o gastan el dinero en cosas innecesarias o de manera compulsiva; suelen ser más impuntuales o gestionan el tiempo de una manera menos consciente; en cuanto a hábitos alimentarios, la neuropsicóloga María Garau señala que tienen un peor estilo de alimentación por planificación deficiente a la hora de ir a la compra, por procrastinar cocinar y preferir llamar a comida a domicilio, describiendo mayor prevalencia en obesidad o trastornos alimentarios como trastorno por atracón. Y si hablamos de actividad física o hábitos saludables, tienen mayor tendencia al sedentarismo, por la falta de iniciativa de ir al gimnasio, procrastinar actividades deportivas o falta de constancia en ellas.

"Tener un diagnóstico ayuda mucho a entender todo y poder dar explicación a muchas cosas que suceden en la pareja"

La importancia del diagnóstico y los mejores consejos para sobrellevarlo en pareja

Uno de los factores que puede ayudar mucho en la relación de pareja donde está presente el TDAH es tener el diagnóstico y comunicarlo a la pareja, para que ambos se empapen de la sintomatología. Beatriz y Laia en su libro de TDAH para adultos hablan de que este trastorno funciona como un trío, así que conocerlo en profundidad ayuda a entender que la pareja que lo tiene, no hace las cosas por maldad o por desidia. "Tener un diagnóstico ayuda mucho a entender todo y poder dar explicación a muchas cosas que suceden en la pareja, y de repente, ya no es “mi marido o mi mujer es un desastre”, sino “mi marido o mi mujer tiene TDAH y somos él y yo intentando manejarlo”. Con la metáfora del trío se suele entender mucho mejor", explican.

El paso posterior al diagnóstico es un trabajo activo para que esta sintomatología impacte lo menos posible en el día a día. De hecho, hay mucho por hacer si estamos en pareja con una persona con TDAH y no todo debe ser negativo, porque pueden haber ventajas. Por ejemplo, en la misma crianza. "Un padre o una madre con TDAH, y un hijo con el mismo trastorno, puede comprender mucho mejor las dificultades del hijo, puede tomar un rol más activo en temas escolares, explicar o reclamar las dificultades que tiene el hijo en la escuela, o incluso, ponerle límites al hijo de una forma más asertiva", sugiere Beatriz Mena, directora de la Fundación Adana.

Otra de los consejos que aportan es que, si hay buena comunicación entre ambos miembros de la pareja, sea el que no tiene TDAH quien asuma ciertos roles como de gestor de la economía, y la persona con TDAH -cuando las tareas estén muy claras- ser el ejecutor. "Por ejemplo, funciona muy bien que el domingo se planifique todo lo de la semana, desde los menús a las citas que van a tener en la familia. Pero todo esto funciona cuando hay una comunicación preestablecida, para que la persona con TDAH no se sienta mal o inferior. Lo que seguro que tiene que haber en una relación de pareja donde hay TDAH es mucha sensibilidad, mucha empatía, que se valoren mutuamente, porque la convivencia se hace complicada con estas casuísticas".