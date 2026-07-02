Marta Egea 02 JUL 2026 - 06:15h.

La corbata es más que un complemento formal, también comunica intención, personalidad y estilo

Ordenar la casa con frecuencia y el efecto psicológico que puede tener en el bienestar

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Durante años, la corbata ha sido vista como un accesorio casi obligatorio en entornos profesionales. No obstante, en los últimos tiempos ha dejado de ser solamente un símbolo de formalidad para convertirse en una herramienta de estilo, comunicación y personalidad. Una corbata puede reforzar una imagen de autoridad, transmitir cercanía, suavizar un traje demasiado serio o elevar un conjunto sencillo sin necesidad de grandes gestos.

La clave está en que no todas comunican lo mismo. El color, el estampado, el tejido, el ancho, el nudo e incluso el largo influyen en el mensaje final. El asesor de imagen Paco Carpena, conocido en Instagram como @superlatio, resume muy bien esta idea: la corbata debe ser escogida con una intención.

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Según su color

La corbata roja

La corbata roja es la que está más asociada al poder. Durante mucho tiempo ha sido una elección habitual entre políticos, directivos y personas que quieren proyectar autoridad. No es algo casual, el rojo es un color visualmente dominante, transmite energía y capta la atención de inmediato. Este color está asociado a la confianza, poder, pasión y capacidad para “dominar” una sala en contextos formales o profesionales.

Cuando se quiere comunicar liderazgo o determinación en una presentación importante, un acto institucional, una negociación o una intervención pública, la corbata roja funciona especialmente bien.

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La corbata azul

El azul transmite seguridad. Es una de las opciones más seguras y versátiles del armario masculino. El azul está asociado a la calma, fiabilidad, estabilidad y profesionalidad. Suele funcionar muy bien en entrevistas, reuniones, eventos empresariales y situaciones en las que se quiere generar una impresión solvente sin ser excesivamente dominante. Es ideal para eventos de día o para suavizar un traje muy formal.

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Cuando se busca parecer accesible, preparado y profesional, es la corbata que conviene elegir. No busca imponerse, sino generar seguridad.

La corbata gris o negra

Las corbatas grises o negras comunican sobriedad. Estos colores están vinculados a la elegancia clásica, la discreción y los contextos formales. Se suele asociar a actos nocturnos, eventos solemnes, cenas formales o el luto.

Una corbata negra puede resultar demasiado elegante dependiendo del contexto en el que se esté. Sin embargo, una corbata gris es algo más flexible. En tonos plata o gris claro puede ser ideal para bodas, eventos o conjuntos formales sin una excesiva dureza. El gris oscuro transmite elegancia, seriedad y profesionalidad.

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La corbata verde

La corbata verde tiene una lectura muy interesante, combina presencia con naturalidad y también cercanía y equilibrio. Puede funcionar tanto en eventos como en política o negocios. No es agresiva como el rojo ni neutral como el azul, pero sí aporta un punto de personalidad.

Es una gran opción para aquellos que quieren salirse de lo común sin parecer demasiado atrevidos. Una corbata verde puede comunicar gusto, equilibrio y cierta sensibilidad estética.

La corbata rosa

La corbata rosa ha ganado mucho terreno en la moda masculina porque permite suavizar el traje sin restarle elegancia. Paco Carpena la recomienda para eventos diurnos, formales o festivos.

El rosa claro comunica amabilidad, frescura y cierta cercanía; el rosa empolvado resulta más elegante y discreto; el fucsia, sin embargo, es más llamativo y necesitaría de un contexto más festivo o de una personalidad estilística más marcada.

Según su estampado

Corbata de flores o liberty

Las corbatas de flores o tipo liberty ayudan a suavizar la formalidad del traje y aportan un punto creativo sin perder la elegancia. Son ideales para bodas, eventos de día o entornos más relajados, ya que transmiten seguridad, frescura y cierta personalidad.

Corbata de cuadros

La corbata de cuadros es menos habitual que la de rayas, por eso aporta un toque distinto y más distinguido. Funciona muy bien cuando se quiere mostrar estilo propio sin resultar demasiado llamativo.

Corbata de amebas o cachemir

Este estampado está muy vinculado a la sastrería tradicional, pero continúa siendo una opción moderna si se escoge en colores equilibrados. Permite romper la seriedad de un conjunto formal sin perder sofisticación.

Corbata de topos o lunares

La corbata de topos o lunares es una combinación ideal de elegancia con un aire más amable y desenfadado. Es una opción muy versátil porque suaviza el traje, transmite cercanía y funciona tanto en eventos sociales como en ocasiones profesionales no muy rígidas.

Detalles que marcan la diferencia

El largo ideal

La punta de la corbata debe llegar aproximadamente a la altura de la hebilla del cinturón. Si queda demasiado larga o corta, el conjunto puede perder equilibrio y dar una sensación descuidada.

El ancho perfecto

El ancho de la corbata debe estar en proporción con el ancho de la solapa de la chaqueta. Las solapas estrechas piden corbatas más finas, mientras que las anchas funcionan mejor con corbatas de mayor presencia.

El pañuelo no debe ir a juego

El pañuelo de bolsillo no debería ser idéntico a la corbata, aunque a veces se vendan juntos. Lo ideal es que complemente el conjunto recogiendo algún color secundario o aportando contraste, para que así el resultado parezca más natural y elegante.