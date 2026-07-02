La policía investiga concentraciones de adolescentes con patinetes eléctricos trucados en España

La Policía investiga las concentraciones de adolescentes con patinetes eléctricos modificados que alcanzan hasta 80 km/h

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La Policía investiga varias concentraciones de adolescentes con patinetes eléctricos trucados que se están celebrando en distintos puntos de España. Muchos de estos vehículos han sido modificados para superar los 80 kilómetros por hora y sus conductores realizan maniobras temerarias y carreras ilegales que ponen en riesgo tanto su seguridad como la de peatones y otros usuarios de la vía.

Valencia, uno de los principales focos

Valencia se ha convertido en una de las ciudades donde más se está actuando contra este fenómeno, esta misma semana, la Policía Local intervino en una concentración multitudinaria y denunció a diez personas por utilizar patinetes manipulados. En lo que va de año, las autoridades han requisado cerca de 900 vehículos de estas características en la ciudad.

Según explica Benito Velasco, agente de la Policía Local de Valencia, se trata de un problema cada vez más extendido: "Es un fenómeno global, que está muy presente en muchas ciudades de España". La investigación apunta a que algunas de estas quedadas estarían promovidas por establecimientos dedicados a modificar patinetes para aumentar su velocidad. En estos encuentros son habituales las conducciones temerarias, las maniobras peligrosas, como quemar rueda, y las carreras ilegales por la vía pública.

La mayoría de los participantes son menores de edad, lo que incrementa la preocupación de las autoridades por el riesgo que suponen este tipo de concentraciones.

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Aumentan los accidentes

La alarma también responde al incremento de la siniestralidad. Los accidentes relacionados con patinetes eléctricos han aumentado un 40 % en España durante el último año, un dato que ha llevado a reforzar la vigilancia policial y los controles sobre este tipo de vehículos. Desde el sector del patinete eléctrico lamentan que estas conductas puedan perjudicar la imagen del resto de usuarios e, incluso, derivar en nuevas restricciones o prohibiciones.

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Raúl Gaya, CEO de Taller del Patinete, defiende que estos comportamientos corresponden a una minoría: "Por cuatro cabras, que hacen caballitos, se nos ve mal a trescientas personas que aparecemos en una quedada a compartir".