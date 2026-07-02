Redacción Cataluña 02 JUL 2026 - 13:04h.

Los problemas por el coste de la boda de Jonathan, el futuro de la fundación familiar y el cobro adelantado de su herencia estuvieron en el centro de la terapia

El caso Mango y las claves de la declaración de Estefanía Knuth: asegura que Isak Andic quería hacer un nuevo testamento que "lo cambiaba todo"

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Julia Lüderwaldt, la terapeuta familiar que trabajó con Isak Andic y su hijo primogénito Jonathan declaró este martes ante la jueza de Martorell que investiga la muerte del propietario de Mango. La testigo reveló un conflicto económico persistente que, según la instructora del caso, podría estar vinculado a la motivación del presunto homicidio del empresario. También testifico la pareja del empresario, Estefanía Knuth, quien reconoció haber animado a su marido a dar el paseo por Monteserrat.

Conflictos por el coste de la boda

Según la información publicada por El Periódico, Lüderwaldt explicó que uno de los asuntos que abordó en las sesiones fue la discusión entre ambos por el coste de la boda de Jonathan Andic con la influencer Paula Nata. El fundador de Mango había ofrecido una cantidad elevada para cubrir los gastos de la ceremonia, pero su hijo no estaba conforme con la propuesta. El empresario trasladó a la terapeuta su preocupación por las dificultades para acordar los detalles del enlace y llegó a considerar que Jonathan podría “frustrar” a su novia la celebración que ella deseaba. Finalmente, la pareja se casó en septiembre de 2024 en una ceremonia civil íntima, tres meses antes del fallecimiento de Andic.

La jueza de Martorell que instruye el caso sostiene que la “obsesión” por el dinero de Jonathan es una de las posibles motivaciones del presunto homicidio, según recoge el diario.

Los conflictos económicos no se limitaban a la boda. El Periódico detalla que otro punto de fricción fue la constitución de una fundación destinada a gestionar el patrimonio de Isak Andic tras su muerte, lo que implicaba modificar su testamento. Además, la jueza señala en su auto que Jonathan llegó a pedir “la herencia en vida”, un tercer elemento que alimentó las discrepancias entre ambos.

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Durante su declaración, Lüderwaldt reconoció que intercedió para que el empresario cediera a su hijo una cantidad importante de dinero con el fin de proporcionarle “independencia económica” y favorecer que emprendiera negocios propios. Según la terapeuta, esta autonomía podría ayudar a resolver el conflicto entre padre e hijo. Incluso admitió que llegó a advertir que abandonaría la terapia si Andic no accedía a esta petición.

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La pareja del empresario, Estefanía Knuth, también declaró ante la jueza. Según El Periódico, explicó que animó a Andic a pasear con su hijo el 14 de diciembre de 2024 por Montserrat para mejorar su relación. Durante ese paseo, el magnate cayó por un barranco de unos 100 metros y murió. Jonathan, investigado por presunto homicidio, llamó primero a Knuth tras el accidente. Ella relató que le respondió: “Llama a Emergencias”.