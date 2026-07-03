Gonzalo Barquilla 03 JUL 2026 - 20:17h.

Las amistades de Cristina la recuerdan como una mujer luchadora que vivía por su hija y atravesaba un momento muy difícil

Los detalles del pozo en el que encontraron el cadáver de Cristina en Málaga: mantas en el fondo, una casa en ruinas y una piscina

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El hallazgo del cuerpo sin vida de Cristina Catalá, la mujer de 35 años que llevaba desaparecida desde finales de marzo, ha conmocionado a Rincón de la Victoria (Málaga), donde familiares y amistades tratan de asimilar un desenlace que nadie quería imaginar.

El cadáver fue localizado el pasado miércoles en el interior de un pozo situado en una finca de la zona de Cortijo Blanco, próxima a la salida 968 de la A-7. La investigación, desarrollada de forma conjunta por la Policía Nacional y la Guardia Civil, continúa bajo secreto de sumario.

Las primeras diligencias y los resultados preliminares de la autopsia apuntan a una muerte violenta. El cuerpo presentaba varias heridas por arma blanca y signos compatibles con ahogamiento, extremos que deberán confirmarse con el informe forense definitivo. En el marco de las pesquisas han sido detenidas tres personas, entre ellas un hombre al que diversos medios locales identifican como Raúl, pareja sentimental de la víctima, quien habría confesado su implicación durante las diligencias policiales. Los otros dos arrestados también pasarán a disposición judicial.

"Era una mujer muy luchadora"

Mientras avanzan las pesquisas, el entorno de Cristina recuerda a la joven como una persona trabajadora y muy entregada a su familia. "Era una mujer muy luchadora, muy alegre y muy cariñosa. Se desvivía por los suyos y, sobre todo, por su hija, que era lo más importante para ella", relatan varios amigos en declaraciones recogidas por 'Diario Sur'.

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Quienes la conocían destacan que desempeñó numerosos trabajos para salir adelante. "Trabajaba de lo que hiciera falta. Como limpiadora, en una clínica dental o en hostelería. Nunca dejaba de luchar", explican.

Sus amistades también reconocen que los últimos meses habían sido especialmente difíciles para ella, sobre todo tras el fallecimiento de su padre, aunque aseguran que siempre encontraba la forma de salir adelante.

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El asesinato en la finca

La desaparición de Cristina fue denunciada el pasado 31 de marzo por un familiar y, desde entonces, la Policía Nacional mantenía activa su búsqueda. La alerta difundida por SOS Desaparecidos fue desactivada tras confirmarse el hallazgo del cuerpo. La principal hipótesis apunta a que la mujer habría sido asesinada en la finca donde posteriormente fue localizado su cadáver y que, después, este fue arrojado al interior del pozo para ocultarlo.

No obstante, las circunstancias exactas de la muerte continúan investigándose. Medios como 'El Español' han publicado, citando fuentes de la investigación, que la relación habría estado marcada por episodios de violencia y que el principal investigado contaba con antecedentes policiales por otros delitos e incluso habría ingresado en prisión con anterioridad. Ninguno de estos extremos ha sido confirmado oficialmente y la causa permanece bajo secreto de sumario.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado el asesinato de Cristina como un caso de violencia machista. La joven de 35 años permaneció desaparecida durante tres meses, ahora los investigadores tratan de esclarecer las circunstancias de su asesinato.