Detienen a un hombre tras ser pillado agrediendo a golpes a su expareja en el portal de su casa en Málaga

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Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo como presunto autor de los delitos de violencia de género, atentado y negativa a identificarse tras, presuntamente, agredir a su expareja en el portal de la vivienda en la que reside la víctima.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 30 de junio, sobre las 21:25 horas, en el distrito Bailén-Miraflores, cuando la Sala del 092 de Policía Local registró una llamada en la que una persona alertaba de que en el interior de un portal había una pareja discutiendo acaloradamente.

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Ante la posible gravedad de la situación, una unidad policial se dirigió al lugar, ha indicado la Policía Local en un comunicado. Una vez allí observaron a través de la cristalera del portal cómo un individuo estaba lanzando golpes y manotazos hacia una mujer, golpeando en los brazos de ésta al defenderse.

La patrulla actuante intentó apaciguar la situación, pero el hombre presentaba un estado de gran agresividad, por lo que se personaron más unidades a fin de apoyar la intervención.

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El individuo se encaró con los agentes

A pesar de los requerimientos para que se identificara, el individuo se negó en varias ocasiones, encarándose con los actuantes, señalándoles con el dedo a escasos centímetros de su cara y llegando a escupirles. Por los hechos, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales, siendo informado de los motivos de la privación de libertad y de los derechos que le asisten.

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Desde la Policía Local de Málaga han recordado que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer pueda ser víctima, se puede llamar al teléfono gratuito 016. Es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura.

Por otra parte, el Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año.