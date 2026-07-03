El coordinador del centro de salud Utebo S.L.A se enfrenta a una petición de condena de siete años y medios de prisión

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El coordinador del centro de salud Utebo S.L.A se enfrenta a una petición de condena de siete años y medios de prisión por cobrar supuestamente 76.072 euros en horas extra que en realidad nunca trabajó. Lo hizo, presuntamente, entre 2018 y 2022. La Fiscalía le imputa un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental. El hombre era res­pon­sa­ble del calen­da­rio de guar­dias del cen­tro de salud, informa el diario Heraldo de Aragón.

El mismo medio detalla el informa de la Inspección Médica de Salud. Según este el acusado reci­bió 32.868,48 euros por 1.387 horas injus­ti­fi­ca­das y en los pri­me­ros seis meses de 2022, 17.987,84 euros por 736 horas. Antes, en 2018, había cobrado 18.777,26 euros por 872 horas. En 2019 fue­ron 13.169,17 euros por 620 horas y en 2020 se le abo­na­ron 27.497,88 euros por 1.260 horas. El total ascen­día a 110.300,63 euros per­ci­bi­dos de más.

Gracias al pro­grama infor­má­tico OMI-AP se constató que en esas horas injus­ti­fi­ca­das "no había pre­sen­cia, ni cone­xio­nes, ni tra­za­bi­li­dad infor­má­tica que indi­cara acti­vi­dad alguna sobre pacien­tes". El auto de ins­truc­ción con­cluye que era "impo­si­ble" que el inves­ti­gado hubiera hecho el número de horas que había comu­ni­cado.

Para la Fis­ca­lía Pro­vin­cial, el acu­sado se apro­ve­chó de su posi­ción de coor­di­na­dor en el cen­tro de salud para "obte­ner un enri­que­ci­miento injusto" y emi­tió cer­ti­fi­ca­dos, esta­di­llos y comu­ni­ca­cio­nes ofi­cia­les "que no se corres­pon­dían con la rea­li­dad de los ser­vi­cios efec­ti­va­mente pres­ta­dos".