Un médico de Zaragoza se enfrenta a 7 años y medio de cárcel por cobrar 76.072 euros en horas extra no justificadas
El coordinador del centro de salud Utebo S.L.A se enfrenta a una petición de condena de siete años y medios de prisión
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El coordinador del centro de salud Utebo S.L.A se enfrenta a una petición de condena de siete años y medios de prisión por cobrar supuestamente 76.072 euros en horas extra que en realidad nunca trabajó. Lo hizo, presuntamente, entre 2018 y 2022. La Fiscalía le imputa un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental. El hombre era responsable del calendario de guardias del centro de salud, informa el diario Heraldo de Aragón.
El mismo medio detalla el informa de la Inspección Médica de Salud. Según este el acusado recibió 32.868,48 euros por 1.387 horas injustificadas y en los primeros seis meses de 2022, 17.987,84 euros por 736 horas. Antes, en 2018, había cobrado 18.777,26 euros por 872 horas. En 2019 fueron 13.169,17 euros por 620 horas y en 2020 se le abonaron 27.497,88 euros por 1.260 horas. El total ascendía a 110.300,63 euros percibidos de más.
Gracias al programa informático OMI-AP se constató que en esas horas injustificadas "no había presencia, ni conexiones, ni trazabilidad informática que indicara actividad alguna sobre pacientes". El auto de instrucción concluye que era "imposible" que el investigado hubiera hecho el número de horas que había comunicado.
Para la Fiscalía Provincial, el acusado se aprovechó de su posición de coordinador en el centro de salud para "obtener un enriquecimiento injusto" y emitió certificados, estadillos y comunicaciones oficiales "que no se correspondían con la realidad de los servicios efectivamente prestados".