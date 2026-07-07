Los pasajeros se quejaron de haber pagado dinero extra para sentarse en asientos de ventanilla.

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Un juez federal ha rechazado la solicitud de United Airlines para desestimar una demanda presentada por pasajeros que se quejaron de haber pagado dinero extra para sentarse en asientos de ventanilla, solo para descubrir que sus asientos no tenían ventanas reales. Los pasajeros denuncian que pagaron un extra por vistas al exterior, pero en su lugar se sentaron junto a paredes de cabina sin ventanas, según The Guardian.

El juez de distrito estadounidense James Donato, en San Francisco, rechazó la defensa de United de que "ventana" se refería a la ubicación de un asiento en relación con la pared de la cabina y el pasillo, y la aerolínea también sostuvo que nunca prometió contractualmente que los asientos en la posición de ventanilla tendrían vistas al exterior.

Según los demandantes, los pasajeros suelen comprar asientos de ventanilla para combatir el miedo a volar y el mareo, mantener a los niños entretenidos, obtener más luz o disfrutar de las vistas. Ambas demandas reclaman millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, para más de un millón de pasajeros por cada aerolínea.