Es muy importante conocer los requisitos existentes en los trenes y aviones para este tipo de situaciones

Los nuevos requisitos de la Unión Europea para poder viajar con una mascota

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Viajar con mascotas es una experiencia increíble, pero trasportarlas puede convertirse en una misión imposible. Por eso, es muy importante conocer los requisitos existentes en los trenes y aviones para este tipo de situaciones, ya que no llevarlos correctamente puede acarrear multas. En el caso de los trenes, Renfe asegura que en los trenes AVE, AVE Internacional entre España y Francia y Larga Distancia, se puede viajar con animales siempre que:

Se trate de pequeños animales de compañía: perros, gatos, hurones, hámsteres, cobayas, conejos y aves no de corral.

animales de compañía: perros, gatos, hurones, hámsteres, cobayas, conejos y aves no de corral. No pesen más de 10 kg.

Viajen en su jaula o transportín , de medidas máximas 60x35x35 cm, o sin transportín por 35 € en aquellos trenes que tengan plazas preestablecidas para perros de hasta 40 kilos.

, de medidas máximas 60x35x35 cm, o sin transportín por 35 € en aquellos trenes que tengan plazas preestablecidas para perros de hasta 40 kilos. Máximo una mascota por persona.

por persona. Tu billete permita el viaje con mascota.

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Para viajar en Renfe se necesita un billete para tu mascota

Las mascotas siempre deben de viajar con su propio billete y no pueden ocupar una plaza. El billete es gratuito si viajas con billete Prémium (opción no disponible en trenes AVE Internacional). Si tu billete es Básico o Elige, solo tendrás que pagar para poder llevarte a tu mascota 10 € si viaja en transportín.

Si viajas con un Bono AVE, también puedes adquirir el complemento de mascota, abonando el 25% del precio del viaje en asiento Estándar, independientemente del tipo de asiento en el que vayas a viajar. Además, existe la posibilidad de viajar con tu perro sin transportín por 35 € en aquellos trenes que tengan plazas preestablecidas para perros de hasta 40 kilos.

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En trenes Media Distancia y Avant, puedes viajar con tu mascota siempre que:

Se trate de pequeños animales de compañía: perros, gatos, hurones, hámsters, cobayas, conejos y aves no de corral.

No pesen más de 10 kg

Viajen siempre dentro de su jaula o transportín, de medidas máximas 60x35x35

Máximo una mascota por persona

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Tu mascota no ocupa plaza. El coste del billete es un 25% del precio de la tarifa general.

¿Y si quiero viajar en avión?

Si la idea es coger un avión, la situación es diferente. No se aconseja viajar con ellos porque sufren mucho estrés, hay ruido excesivo y cambios bruscos de presión. Pero si no existe otra alternativa, lo más recomendable es estar con ellos en cabina porque es la opción más segura.

Las aerolíneas europeas que sí permiten animales en cabina son:

Iberia

Vueling

Air Europa

Lufthansa

Air France

KLM

Swiss Airlines

Turkish Airlines

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Aunque cada aerolínea tiene sus propias restricciones y lo mejor es acudir a la página web para comprobarlo. En el caso de que se trate de un animal grande, las opciones se reducen, ya que la mayoría solo permiten animales con un peso máximo de entre ocho y 10 kilos. Solo existen tres excepciones: que se trate de perros de servicio, que se pueda coger un asiento adicional o que sea un vuelo privado.

¿Qué necesito para viajar por la Unión Europea?

Para viajar a la UE desde España, los perros gatos y hurones deben cumplir estos requisitos según el Gobierno:

Identificación con un microchip , o tatuaje (si éste se hizo antes del 03/07/2011) y siempre que este continúe legible.

, o tatuaje (si éste se hizo antes del 03/07/2011) y siempre que este continúe legible. Vacuna frente a la rabia con una vacuna válida en el momento de realizar el viaje.

frente a la rabia con una vacuna válida en el momento de realizar el viaje. Disponer de un pasaporte europeo para el movimiento de animales de compañía.

Y si va a Irlanda, Malta o Finlandia, o Noruega (y también es el caso de Irlanda del Norte) deberá tratar a su perro contra E. multilocularis entre 24 y 120 horas antes de llegar al país.