Natalia Cons Sara Lago 17 FEB 2026 - 21:52h.

Este reto emplaza a los menores a consumir dosis tóxicas de este medicamente y luego compartir en redes sociales quién pasa más días ingresado o quién requiere más intervenciones.

Los juegos con antitérmicos y analgésicos, "suelen producir lesiones importantes" e incluso la muerte.

Atención a la alerta que han lanzado los pediatras de un hospital de Málaga: han atendido a varios menores, de catorce años, por intoxicación de paracetamol. Se trata de un reto viral en el que gana quien más consume y más tiempo necesita estar ingresado.y que ponde de nuevo en tela de juicio el papel de las redes al difundir este tipo de contenidos. En el Hospital Materno Infantil de Málaga ya son varios los que han ingresado con intoxicaciones graves por paracetamol.

No es ninguna broma y hay que concienciar a los más pequeños. Los retos virales en adolescentes pueden tener "consecuencias graves" sobre la salud y que la ingesta como "un juego" de grandes cantidades de medicamentos que son accesibles en las casas, como antitérmicos y analgésicos, "suelen producir lesiones importantes" e incluso la muerte. Y no es el primero de este tipo que llega a niños de entre 10 y 14 años a través de internet. "Se lo encuentran, no lo buscan, ven el scroll infinito y se topan con ello", señala Antoni Grau, psicólogo experto en jóvenes.

"Casi un 7% de niños han realizado alguno de estos retos"

Una prueba más de la necesidad de controlar el contenido al que se exponen los menores. Joaquín González, investigador de la UNIR en riesgos en internet, " casi un 7% de niños han realizado alguna vez un reto de estos.

Además de su peligro, preocupa la facilidad con la que los algoritmos hacen llegar estas pruebas a los más pequeños. "El mayor riesgo es una lesion hepática", alerta Carlos Príncipe, pediatra.

Otro elemento que aumenta los temores es que estamos ante un medicamento muy accesible en la mayoría de las casas. "Si la dosis normal son 2'4 gramos para un niño de 11 años de 40 kilos, en este tipo de retos se cuadruplica", explica Carlos Príncipe.

El miedo a quedarse fuera incita a muchos de estos niños a hacer de estos retos, desafíos sin ser conscientes que les puede costar la vida. Un contagio social que puede costar muy caro.