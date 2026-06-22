Claudia Barraso 22 JUN 2026 - 18:43h.

Los agentes recibieron el aviso de que dos personas, un hombre y una mujer, quedaron atrapados en plena montaña

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La Guardia Civil tuvo que realizar un difícil rescate de dos senderistas valencianos, un hombre y una mujer de 47 y 45 años, quedaron atrapados mientras trataban de ascender el Aneto. El operativo requirió el despliegue de la unidad de Benasque y con la ayuda de medios aéreos consiguieron sacarles de la zona.

La Guardia Civil de Huesca ha detallado que los dos senderistas se quedaron atrapados tras iniciar la actividad en el paraje natural de Posets-Maladetas, en el término municipal de Benasque. Los agentes han subrayado que el incidente se produjo “por una mala planificación y sobrestimación de sus posibilidades”. El rescate se produjo el pasado 16 de junio, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso de que dos personas se habían quedado atrapadas cuando trataban de subir el aneto.

En el vídeo publicado en redes sociales se ve como los agentes bajan desde el helicóptero y comienzan a asistir a los senderistas en plena montaña, que estaba cubierta de nieve. La zona era de difícil acceso y los senderistas se encontraban agarrados a un peñón de la montaña. Se desconoce cuánto tiempo tuvieron que estar esperando a ser rescatados, pero en las imágenes compartidas por la Guardia Civil se observa como estaban tratando de refugiarse en un peñón.

Así fue el rescate

Los agentes que se hicieron cargo de la operación aseguraron la seguridad de los rescatados y les pusieron el anclaje necesario para que después fuesen trasladados hasta un lugar más seguro, Sin embargo, no han confirmado más información sobre el estado en el que se encontraban y si tuvieron que requerir asistencia médica.

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Las autoridades siguen advirtiendo a los senderistas y montañistas del peligro que supone subir a picos tan altos como la zona en la que fueron rescatados los dos valencianos. La densa capa de nieve dificulta el acceso a algunas zonas y hace incrementar el riesgo de desprendimiento, ya que muchos de ellos han quedado enterrados e incluso han fallecido.