Los investigadores reconstruyen los últimos movimientos de Nikoline, la joven desaparecida y atropellada en Mijas tras salir de fiesta en Marbella

La desaparición y muerte de Nikoline, la joven noruega atropellada en Málaga: quién conducía el coche y cómo llegó hasta la A-7

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MálagaLos agentes de la Guardia Civil continúan investigando la desaparición y el posterior atropello mortal de Nikoline, la joven noruega de 17 años que murió en la A-7 a la altura de Mijas (Málaga). Su muerte ocurrió durante la madrugada del lunes 6 de julio. Sin embargo, su desaparición se produjo unas horas antes tras salir de fiesta con una amiga en la discoteca Funky Buddha, en Puerto Banús.

Ahora, los agentes tratan de averiguar los últimos pasos que dio Nikoline y qué hizo en sus últimas horas con vida. Una de las principales incógnitas que rodean a la muerte de Nikoline es con quién se marchó del local de ocio nocturno malagueño y cómo llegó hasta la carretera A-7 donde fue atropellada de forma mortal.

Los interrogantes en la desaparición y muerte de Nikoline

Nikoline se encontraba de vacaciones en la Costa del Sol junto a su familia. La noche del domingo salió con una amiga para celebrar la victoria de la selección de Noruega en una conocida discoteca frecuentada por turistas extranjeros en Puerto Banús.

Según ha trascendido y recogía el programa de Telecinco 'Vamos a ver', la última conversación con su madre fue sobre la 01:30 horas de la madrugada. Horas después, entre las 03:00 y las 04:00 horas, su amiga dejó de verla durante unos minutos al entrar al baño y, cuando regresó, la joven ya había desaparecido.

Sin embargo, 'Canal Sur' ha podido conocer, citando fuentes de la investigación, que la joven tomó un VTC desde Marbella hasta Mijas. Es en este tramo donde se encuentran las mayores incógnitas de la desaparición y muerte de la joven. Qué hizo, cómo se fue del local, quién la acompañaba y cómo llegó hasta Moijas, son algunos de los interrogantes que intentan descifrar los investigadores.

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Buscan al conductor de un camión pequeño, una furgoneta o una pickup

Por eso, los agentes de la Benemérita intentan identificar al vehículo implicado en el atropello y tratan de localizar al conductor, que abandonó el lugar sin auxiliar a la víctima. Al mismo tiempo, los investigadores tratan de reconstruir los movimientos de la adolescente durante las dos horas que transcurrieron entre su desaparición y el momento en que varios testigos alertaron al 112 del atropello.

Desde el periódico 'El Mundo' se ha informado que la Guardia Civil "ha abierto una investigación con intención de identificar y localizar a la persona que estaba al volante del vehículo implicado en el atropello que, según los testigos con los que ha podido hablar este diario, podría tratarse de un camión pequeño, una furgoneta o una pickup".

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¿Cómo llegó hasta Mijas?

Las pesquisas sitúan la última señal de su teléfono móvil poco después, en las inmediaciones del local de ocio. Sin embargo, a las 05:20 horas varios conductores avisaron al servicio de emergencias de que una mujer había sido atropellada en el kilómetro 1.027 de la A-7, en el término municipal de Mijas y en sentido Marbella.

Horas más tarde se confirmó que la víctima era la adolescente noruega cuya desaparición había denunciado su familia.

Reconstruyen las últimas horas de Nikoline

La distancia entre ambos puntos ha abierto numerosas preguntas. El recorrido entre la discoteca y el lugar del atropello supone alrededor de media hora en coche, mientras que a pie serían al menos siete horas de camino, lo que lleva a los investigadores a intentar esclarecer cómo llegó hasta la autovía y si pudo desplazarse en algún vehículo antes del siniestro.

Por el momento, la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis y trabaja tanto para localizar al conductor fugado como para reconstruir las últimas horas de la joven antes de su muerte. Además, según ha informado el diario noruego 'VG' los investigadores están interrogando y tomando declaración a los testigos que estuvieron por última vez con la joven y reconstruyendo los movimientos de la menor en la noche de su desaparición.