Hamacas, plantas, agua y sombra: los refugios climáticos ofrecen un respiro frente a las altas temperaturas en ciudades como Madrid o Valencia

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Las altas temperaturas están llevando a vecinos y turistas a buscar alternativas para escapar del calor en las ciudades. Hamacas, vegetación, agua y espacios de sombra se han convertido en los principales aliados de quienes necesitan un respiro durante la ola de calor, cada vez son más las ciudades que apuestan por los refugios climáticos, lugares diseñados para ofrecer confort térmico y proteger a la población de los efectos del calor extremo.

Madrid se refugia del calor entre plantas y hamacas

En Madrid, el Círculo de Bellas Artes ha habilitado este verano un refugio climático pensado para combatir las altas temperaturas. Una plataforma con hamacas, rodeada de más de 300 plantas y acompañada de música en directo, ofrece un espacio donde descansar lejos del asfalto.

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"He cogido el libro, la música y he venido a pasar el rato, igual a echar una siesta, quién sabe", comenta una de las usuarias. En cuestión de minutos, el espacio se llena de personas que buscan un lugar fresco para desconectar del calor.

La música también forma parte de la experiencia y convierte este refugio en un punto de encuentro, además de descansar los visitantes pueden participar en actividades como una partida de ajedrez o simplemente disfrutar de un ambiente tranquilo.

Hasta diez grados menos que en la calle

El objetivo de estos espacios va más allá de ofrecer sombra: "Queremos que se convierta en un espacio para sensibilizar y llegar a toda la ciudadanía", explican desde la organización. Gracias a la vegetación y al diseño del espacio, la temperatura puede reducirse hasta diez grados respecto al exterior. Una alternativa especialmente útil para quienes no disponen de aire acondicionado en casa o no pueden refugiarse en otros espacios climatizados. Madrid no es la única ciudad que apuesta por este tipo de iniciativas, en Valencia, el agua vuelve a convertirse en el mejor refugio para combatir una ola de calor que afecta a buena parte del país.

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Fuentes, zonas de sombra y espacios habilitados para refrescarse ayudan a hacer más llevaderas unas jornadas marcadas por temperaturas extremas, mientras las administraciones insisten en la importancia de mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y buscar lugares frescos siempre que sea posible.