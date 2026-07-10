Dos peregrinos recuperan 700 euros de una cartera entregada hace dos años en Pamplona al no ser reclamada

El varón encontró la cartera en las calles de la ciudad y, aconsejado por su hija, decidió acudir a las dependencias de la Policía

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Dos peregrinos, un padre y una hija, han recibido los 700 euros de una cartera perdida que entregaron hace dos años en dependencias policiales en Pamplona después de que, en este plazo, no se haya localizado a la personas propietaria ni se haya reclamado.

Según explican desde la Policía Nacional, estos dos peregrinos encontraron una cartera perdida con toda la documentación en junio de 2024 cuando se alojaban en un albergue de Pamplona, ya que estaban realizando una parada en la capital navarra a su paso por el Camino de Santiago.

El varón encontró la cartera en las calles de la ciudad y, aconsejado por su hija después de contarlo en el albergue en el que se hospedaban, decidió acudir a las dependencias de la Policía Nacional en Navarra, ubicadas en la calle General Chinchilla 3-5 de Pamplona, y hacer entrega de esta cartera en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, donde se le expidió un acta de entrega de efectos.

La importancia de evitar robos y la pérdida de efectos personales

Tras efectuarse todas las gestiones oportunas para la localización del individuo de nacionalidad extranjera que figuraba en la documentación del interior de la cartera, el dinero se mantuvo bajo custodia de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Está legalmente establecido que transcurridos dos años desde la entrega, si nadie lo reclama, la persona que lo entregó puede hacerse acreedora del mismo, explican desde la Policía Nacional.

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Por ello, una vez expirado el plazo, el ciudadano decidió reclamar el dinero y acudir a dependencias policiales donde, mediante un acta de entrega, se ha dejado constancia de que ha recibido los 700 euros que en su momento intentó poner a buen recaudo.

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La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos la importancia de extremar la precaución para evitar hurtos y la pérdida de efectos personales, especialmente durante las fiestas de San Fermín, sobre todo en lugares con aglomeraciones, terrazas y zonas de gran afluencia turística.