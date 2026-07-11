En el caso de que el fuego nos sorprenda en un coche debemos de dar media vuelta si vemos la humareda

Incendio en Los Gallardos, Almería| la Junta tiene esperanzas de que el fuego "se pueda estabilizar pronto"

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Incendios como el que sigue activo en Los Gallardos nos recuerda que es importante seguir las indicaciones de las autoridades y los bomberos en este tipo de situaciones. Pero, ¿qué tenemos que hacer si nos vemos sorprendidos por el fuego y no tenemos ninguna pauta de actuación?

Antonio Novillo, de la Aptb Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, explica que lo más importante antes de escapar de las llamas hay que hacerse varias preguntas: ¿Hacía donde podríamos huir? ¿Llevo niños o ancianos que me puedan retrasar al escapar? ¿Compensa el riesgo?

Las pautas a seguir si nos encontramos en un coche

En el caso de que el fuego nos sorprenda en un coche, debemos de dar media vuelta si vemos la humareda pero, si no es el caso porque el bosque es denso, nos puede entrar el pánico. "El fuego coge las copas de los pinos y suena como cuando está despegando un avión. Si llega el humo y empezamos todos a maniobrar y la vía está colapsada, lo que puede ocurrir es que haya un accidente y que no veamos nada en absoluto", señala el experto.

Novillo resalta que lo mejor en estas situaciones es "apartarnos un poco de la carretera con cuidado de no volcar" y salir del vehículo. ¿Por qué? Porque aunque vayas más lento andando, puedes cambiar de dirección si es necesario y no hay riesgo de estrellarse.

Los incendios tienen forma de lágrima: así tendríamos que huir

Antonio Novillo señala que los incendios tienen "forma de lágrima". A nivel de suelo puede parecer un muro de fuego pero si se eleva la imagen es una enorme elipse. "Lo que tenemos que hacer es ir hacia los flancos para rodear e incluso meternos ya en zona quemada. Estas zonas son seguras", aclara el experto.

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Y aquí hay otro factor importante: el viento. Para saber a qué dirección va, tan solo tenemos que tirar arena y comprobarlo. En ese momento, "no hay que correr ladera arriba porque nos cogerá sino que tenemos que correr de forma perpendicular al sentido del viento". Así, nos meteremos detrás del fuego.

Si vemos agua porque hay algún tipo de embalse, no tenemos que meternos a no ser que sea la última opción. "Hay masa vegetal que con el viento es un lanzallamas. Las llamas cruzan autovías y los cortafuegos que hacemos en el monte. Va a ser una succión por el propio incendio que nos va a quitar el oxígeno. Si podemos seguir corriendo es mejor escapar, si no hay más remedio nos podemos meter", señala.

La recomendación de los expertos es correr a una zona despejada y quemada para evitar acabar atrapados por las llamas.