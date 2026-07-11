Noelia Camacho 11 JUL 2026 - 16:06h.

Los vecinos están ofreciendo todo tipo de ayudas para los afectados por el incendio

Incendio en Los Gallardos, Almería| se elevan a 6.600 las hectáreas quemadas y se mantienen en siete las denuncias por desaparición

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La Unidad Militar de Emergencias (UME) continúa trabajando con el incendio en Los Gallardos, Almería. Mientras, el altruismo de los ayuntamientos de las zonas cercanas y la solidaridad de los vecinos, que se están volcando en ayudar a los afectados, está dejando una imagen conmovedora.

Muchas personas lo han perdido todo a causa de las llamas. En total, hay 1.500 desalojados, de los cuales, 600 están durmiendo en el polideportivo de Garrucha. La Cruz Roja ofrece ayuda psicológica y física. Según la reportera Noelia Camacho, ahora mismo están atendiendo a 30 personas en el centro deportivo.

"España es esto, cuando pasa algo nos unimos todos y ayudamos", afirma un vecino

Los vecinos están ofreciendo todo tipo de ayudas para los afectados por el incendio. En el polideportivo hay montañas de ropa de todo tipo, alimentos de bares y supermercados, artículos de aseo e incluso ventiladores por las altas temperaturas. "España es esto, cuando pasa algo nos unimos todos y ayudamos", afirma un hombre.

Los afectados por el incendio están conmovidos por esta imagen de solidaridad. Ellos mismos aseguran que esto "les ha llegado al alma". Y es que todos se encuentran en momentos de desconcierto porque no saben ni han perdido sus casas y sus recuerdos. Por eso, agradecen la solidaridad del pueblo. "Lo recordaré toda mi vida. Es un gran gesto de humanidad el que vivimos ayer", confiesa Álvaro Ramos, alcalde de Garrucha.

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Las palabras se quedan cortas para todas estas personas que viven con la incertidumbre. Muchos han vivido una auténtica pesadilla sin encontrar a una parte importante de su familia: los animales. Por suerte, se han presenciado historias con un bonito final que han dado un poco de alegría entre tanta tragedia.