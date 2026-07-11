Este domingo habrá avisos por tormentas en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y Galicia

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El calor pone en aviso este domingo a la mitad de las comunidades autónomas de España, donde se esperan tormentas fuertes en el norte y en Galicia, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, la agencia registra avisos por tormentas en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y Galicia, esta última con alerta naranja.

Además, se encuentran con aviso naranja por altas temperaturas a partir de las 13:00 horas Cataluña, Navarra y País Vasco, y de nivel amarillo Aragón, Baleares, las dos Castillas y La Rioja. Finalmente, Galicia (naranja) y Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y País Vasco (amarillo) cuentan con avisos por lluvia para este domingo.

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Chubascos y tormentas fuertes con granizo en el Castilla-La Mancha, Galicia y Cantábrico

La Aemet destaca como fenómenos significativos los probables chubascos y tormentas fuertes, con granizo y pudiendo intensificarse a localmente muy fuertes en el este de Castilla-La Mancha, norte de Galicia y Cantábrico. También resalta temperaturas máximas significativamente altas en Baleares y en el tercio nordeste peninsular y descensos notables, localmente extraordinarios, en Galicia y en el oeste de Castilla y León.

En ese sentido, prevé que continuará predominando la estabilidad en la península y en Baleares, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas, pero apunta por la tarde nubosidad de evolución en amplias zonas del centro, norte y este peninsular, con chubascos y tormentas en las áreas mencionadas, así como la menor probabilidad de que sean localmente fuertes en la Ibérica oriental y la posibilidad de que afecten de forma aislada a otros puntos del centro, norte e interior este peninsular.

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Para Canarias espera intervalos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas montañosas, con tendencia a despejar, y calima en Baleares y en la mitad este en la Península.

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Se llegarán a los 38ºC en el nordeste, Cantábrico oriental y Mallorca

Además, soplará viento moderado de componente este en Baleares, fachada oriental y tercio nordeste peninsular; rolará a oeste en litorales cantábricos, habrá viento de oeste moderado en los litorales del sur peninsular y predominará la componente sur en el resto -en general flojo al principio, pero arreciará a moderado por la tarde-. En Canarias, será alisio moderado.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en las islas Canarias orientales y en las vertientes atlántica y cantábrica, de forma notable incluso localmente extraordinaria en Galicia y oeste de Castilla y León. Por el contrario, se prevén ascensos en el Cantábrico oriental, el entorno pirenaico, el cuadrante nordeste y en Baleares, con pocos cambios en el resto del país.

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En específico, los termómetros superarán los 35 grados en Baleares y en amplias zonas de interior de la mitad oriental peninsular, y podrán llegar a los 38ºC en regiones del nordeste, Cantábrico oriental y Mallorca. Asimismo, no bajarán de los 20ºC en los litorales del Mediterráneo y del Cantábrico oriental, y en zonas de la meseta sur y de los tercios sureste y nordeste, señala la Aemet.

En el desglose por provincias, además de la mencionada Mallorca, destacan los 40ºC de Logroño, los 39ºC de Pamplona y los 38ºC de Bilbao y Lleida. En sentido opuesto, las mínimas se registran en Badajoz, Córdoba, Lugo, Salamanca y Teruel (16ºC).