La investigación después de un incendio, junto al Seprona: el poste de luz en Los Gallardos tenía electricidad

Malena Guerra 17 JUL 2026 - 22:31h.

En el incendio de Los Gallardos había un poste de madera que sujetaba un tendido eléctrico que al caer produjo una descarga

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Cada fuego tiene su particularidad. En la mayoría de los casos interviene de un modo u otro el ser humano, aunque los rayos explican muchos megaincendios. Para conocer los motivos se necesita una compleja labor de investigación. Hemos acompañado a profesionales de la Guardia Civil que se encargan de esa tarea.

El último informe del Seprona de la Guardia Civil dice que en un año se han duplicado el número de incendios, el número de delitos y de detenidos (373) y en 2026, la curva sigue ascendiendo.

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Ellos son la primera unidad del Seprona en llegar a los incendios. Lo primero que hacen al llegar a uno es acotar la zona. La delimitan prestando atención en cada detalle que ha dejado el fuego. Miran las evidencias que deja el fuego, buscan el por qué se ha iniciado, dice Juan Carlos Tejero, Jefe del Seprona de Villamanta. Así descatan elementos como barbacoa, tormentas, tendido eléctrico. Incluso un caracol da pistas, saben por dónde iba el viento en el momento del fuego viendo su caparazón. La sal ha dejado blanca la zona más dañada. "Siguiendo la fecha de haciendo dónde ha ido el fuego vamos en contra y localizamos el punto de inicio", señalan.

En el incendio de Los Gallardos había un poste de madera que sujetaba un tendido eléctrico que al caer produce una descarga que deja una huella que es imposible decir que no había electricidad, además deja partículas metálicas clarísimas, y ellos, los del Seprena, lo descubren. "Nos certifica que esas partículas pertenecen a ese cable, igual que una radial", dice Luis Miguel Ferrero, cabo del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil. "El problema de los incendios es cuando son intencionados, pues por ejemplo un rollo de papel higiénico que se quema no va a aparecer", por ejemplo.

En dos terceras partes de los incendios no se logra, no obstante, establecer las causas. Pero el 75% se deben al hombre, el resto se reparte entre negligencias, fuegos intencionados, y accidentes.