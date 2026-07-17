El avance de las llamas ha hecho valorar la posible evacuación de Biel y Fuencalderas, de momento "no prevista a corto plazo"

Page se traslada al puesto de mando para seguir el incendio de La Mierla, Guadalajara, que obliga a evacuar otros cuatro pueblos

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Buena parte de los medios de extinción desplegados en el incendio iniciado el miércoles en Orés y que ya ha calcinado 12.600 hectáreas, con unos 60 kilómetros de perímetro, según las últimas estimaciones, se concentran este viernes por la tarde en proteger el casco urbano de Luesia de las llamas que ya acechan las viviendas de esta localidad zaragozana, ha explicado el director técnico de extinción, Alfonso González, que ha advertido de que se afronta una situación "muy peligrosa" que puede hacer que el incendio "todavía se pueda extender mucho más y convertirse en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años".

De momento, son 700 las personas desalojadas que se encuentran en un polideportivo de Ejea de los Caballeros, en Zaragoza. Allí van a pasar muchos su tercera noche de incertidumbre y miedo. Precisamente "incertidumbre" es la palabra más repetida por los vecinos. "Algunos de ellos comentan que está siendo muy complicado gestionar esta situación porque reciben continuamente mensajes por los grupos de WhatsApp de vecinos que no son ciertas o que son de días anteriores", explica la reportera Irene Cortés en el vídeo.

En ese polideportivo están siendo atendidos por al Cruz Roja, que les abastece de comida y enseres básicos como comida y medicamentos.

A la prioridad de frenar el avance descontrolado del incendio por la zona norte y noroeste, que se abre por el sector 6 (flanco derecho), se suma el evitar que el fuego se adentre en la zona de los altos de la carretera de Luesia, una zona importante desde el punto de vista forestal. "Tenemos que tratar de controlarlo por todos los medios", ha remarcado González.

La situación en el resto de zonas, la parte sur donde se inició el incendio y los flancos "está más controlada, sin llegar a estar del todo todavía apagado desde luego, ni mucho menos", ha detallado.

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El dispositivo, formado por más de 400 efectivos con medios de extinción de Infoar del Gobierno de Aragón, de la DPZ y de las vecinas Navarra, Castilla y León, La Rioja y Comunidad Valencia, también personal de Guardia Civil y Protección Civil, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuenta con el despliegue de la UME y de más de 20 medios aéreos, "que están dando un apoyo muy importante, aunque ha habido periodos en los que no han podido actuar debido al humo durante las primeras horas de la mañana", ha apuntado.

Las esperanzas están puestas en el viraje del viento hacia el norte, que según ha dicho el director de extinción está previsto que se prolongue durante la noche, lo que unido al aumento de la humedad, "nos facilita y nos ayuda un poco las labores de las cuadrillas y las autobombas, porque es precisamente en esa zona donde tenemos más problemas".

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Más desalojos en otras localidades

Una situación que, sin embargo, ha advertido, no durará mucho puesto que la previsión para este sábado es que vuelva el viento del sureste, "lo que es un riesgo para determinadas zonas que ahora las tenemos no consolidadas, pero sí mucho mejor, y en las que el fuego se puede extender otra vez con rumbo noroeste".

Al ser preguntado por los medios de comunicación sobre una nueva estimación de la superficie afectada, Alfonso González se ha remitido a la comunicada este mediodía "porque en estas horas no se ha extendido tanto", aunque ha reconocido que existe el riesgo de que la situación se desborde: "Los riesgos que estamos corriendo ahora en la parte de norte con lo de Luesia y los saltos de la carretera potencialmente puede ser muy peligroso y todavía se puede extender mucho más".

En ese sentido, el CECOPI ya ha valorado este viernes la posibilidad de que haya que desalojar también las localidades de Biel-- a unos 8 kilómetros de Luesia-- y Fuencalderas, todavía más al este: "Si se pudiera atajar o controlar por allí, no haría falta, pero se está considerando, se han hecho ya los primeros estudios para ver qué cantidad de gente y medios necesitan para evacuarlos", ha apuntado el director de extinción.

Así, el dispositivo tiene ya estudiado que la evacuación de las localidades puede llevarse a cabo en unas dos horas: "Luego el incendio tardaría todavía bastante más de ese tiempo y llegará la noche, pero esperemos desde luego que no llegue hasta allí, ni mucho menos. De momento no está previsto a corto plazo", ha afirmado.